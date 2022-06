Deuxième à Montréal, Sainz estime avoir "tout essayé" pour gagner

Charger le lecteur audio

Carlos Sainz aura beaucoup attaqué, mais son rythme effréné en fin de course n'aura pas été récompensé. Le pilote Ferrari a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position ce dimanche, derrière un Max Verstappen intouchable.

Si le Néerlandais s'élançait en pole (après son tour magistral signé hier sur une piste humide), il fallait remonter à la deuxième ligne pour retrouver Sainz. L'Espagnol, battu par son compatriote Fernando Alonso durant la session du samedi, s'est vite débarrassé du double Champion du monde pour s'ouvrir la voie derrière Verstappen. Mais suite à une première voiture de sécurité virtuelle très précoce pour dégager la Red Bull de Sergio Pérez (sujette à un problème de transmission), les stratégies divergeaient : Verstappen chaussaient des gommes dures, tandis que Sainz restait en piste.

Ce dernier profitait d'une deuxième neutralisation virtuelle quelques tours plus tard, mais les pilotes allaient s'arrêter une deuxième fois, Sainz profitant cette fois-ci d'une véritable voiture de sécurité pour perdre le moins de temps possible. À la relance, le Madrilène possédait des gommes légèrement plus fraîches que sa proie. La course était relancée pour une dizaine de tours, mais malgré l'usure de ses composés, Verstappen tenait tête à Sainz pour décrocher sa 26e victoire, malgré le DRS constamment activé par la Ferrari.

"J'attaquais à fond", a déclaré Sainz à l'arrivée. "Je n'ai pas laissé un centimètre avec les murs, dans les freinages. J'ai tout donné avec la batterie. J'ai tout essayé pour dépasser Max. Mais aujourd'hui, nous n'avions tout simplement pas le delta nécessaire pour être assez proche dans l'épingle, pour ensuite se décaler avant la chicane. Mais le positif, c'est que nous étions plus rapides, pendant toute la course. Il nous manquait juste ce petit quelque chose pour dépasser."

Dans un scénario similaire au Grand Prix d'Italie 2020, où Sainz était tout proche de chiper la victoire à Pierre Gasly, l'Espagnol était très près de sa proie, mais aussi trop loin pour porter l'attaque décisive. Si ce premier succès échappe encore à l'Espagnol, ce dernier préfère relativiser et voir les leçons positives de cette course.

"Je suis particulièrement heureux avec le rythme de course, la façon dont nous avons géré la pression sur Max pendant toute la course, et je pense que le timing des arrêts au stand était le bon", a poursuivi l'Espagnol. "Honnêtement, nous avons tout essayé, nous étions très, très proches de la victoire aujourd'hui. Je vais garder le positif et je continuerai à attaquer la prochaine fois." Rendez-vous dans deux semaines, à Silverstone, pour un Grand Prix qui sera le 150e du pilote ibérique.