"Extrêmement mal conçues" : Di Grassi fustige des F1 2026 bientôt dépassées par la Formule E

Pilote phare du championnat de Formule E, Lucas di Grassi estime que les F1 2026 ont été "extrêmement mal conçues". Il remet en question la logique derrière la nouvelle réglementation.

La F1 a introduit cette année de nouvelles unités de puissance dans le cadre d'une refonte technique plus large, le système MGU-K devenant plus puissant et représentant près de la moitié de la puissance totale de la voiture. Ces nouvelles règles ont parfois été vivement critiquées, le quadruple champion du monde Max Verstappen comparant les nouvelles monoplaces à des "Formule E sous stéroïdes" en raison de la dépendance accrue à la gestion et à la récupération d'énergie.

Lucas Di Grassi, qui a également connu l'apogée de l'ère hybride en LMP1 avec Audi, estime que l'incorporation de la technologie électrique n'est pas le problème, mais plutôt la façon dont les règles ont été définies.

"Les règles hybrides de la F1 sont extrêmement mal conçues", a-t-il confié à Motorsport.com. "Ce n'est pas seulement la faute du système hybride. Ce sont les règles décidées par la FIA, et certaines personnes au sein de la FIA qui ont décidé de ces règles [qui sont en faute]. Je ne connais pas la logique derrière ces règles, mais il y en a qui sont très étranges. Et pour la F1, cela rend la voiture très lente et parfois pas très efficace ou pas très compétitive, ce pourquoi les pilotes se plaignent."

La Formule E vouée à aller plus vite que la F1 ?

Lucas Di Grassi voit une grosse opportunité pour la Formule E. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lucas Di Grassi affirme également que la feuille de route technique de la Formule E pourrait à terme lui permettre de surpasser la F1 en performance pure. Le championnat tout électrique s'apprête à introduire sa monoplace Gen4 de 800 ch la saison prochaine, et d'autres évolutions sont prévues pour l'avenir. Le Brésilien estime que le développement continu des batteries pourrait faire de la Formule E la catégorie la plus rapide au monde.

"Mon argument, c'est que la Formule E aura les voitures les plus rapides au monde dans quelques années", prédit le champion 2016-2017. "Cela dépend de nous de proposer une bonne amélioration pour la Gen 4.5 et la Gen 5. Nous avons le potentiel. Alors que se passera-t-il lorsque la Formule E sera beaucoup plus rapide que la F1 ? Les meilleurs pilotes du monde piloteront-ils en Formule E ?"

"Les gens considéreront-ils que les pilotes de Formule E sont finalement meilleurs que les pilotes de Formule 1 parce que la voiture est plus rapide ? Ou les pilotes de F1 viendront-ils ici aussi pour piloter ces voitures ? Peut-être qu'ils feront deux programmes, La Formule E deviendra un championnat hivernal, la F1 un championnat estival, et tu peux faire les deux. Je ne sais pas."

VIDÉO - Le replay du 1er E-Prix de Djeddah - Formule E

"C'est naturellement comme ça que ça va se passer. S'il y a une force politique qui le porte, alors je ne sais pas. Mais naturellement, la monoplace de Formule E sera beaucoup plus rapide que la F1. Je dirais qu'à Monaco, peut-être pas cette année, ni la Gen 4, mais un ou deux ans après la Gen 4 [dans le cycle suivant], peut-être que la Formule E sera deux, trois, ou quatre secondes plus rapides que la F1."

Interrogé pour savoir s'il avait parlé avec des pilotes de F1 ayant testé le package 2026, le Brésilien confirme : "Oui, j'ai parlé à quelques-uns. J'ai parlé à certaines personnes qui roulent sur le simulateur, et les règles sont très étranges. Sur certains circuits, cela crée beaucoup de problèmes."