Quand Diego Maradona rencontrait des légendes des sports mécaniques

Peu de sportifs marquent des générations entières et s'impriment dans l'imaginaire collectif comme le footballeur Diego Maradona, Champion du monde 1986 avec la sélection argentine de football, entre autres. Décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans, celui qui fut surnommé "el pibe de oro" ("le gamin en or") a eu l'occasion de rencontrer plusieurs grands noms des sports mécaniques tout au long de sa vie, et notamment Michael Schumacher et Niki Lauda dans le cadre du Grand Prix de Monaco 1995. Retour sur ces rencontres, en forme de modeste hommage à l'idole qu'il était.

Michael Schumacher, Benetton et Diego Maradona 1 / 9 Photo de: LAT Images Diego Maradona et Sebastien Loeb, Citroen 2 / 9 Photo de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona et Sebastien Loeb, Citroen 3 / 9 Photo de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona et Sebastien Loeb, Citroen 4 / 9 Photo de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona 5 / 9 Photo de: Sutton Motorsport Images Sébastien Loeb, Daniel Elena, Daniel Sordo, Marc Marti avec la légende du football Diego Maradona 6 / 9 Photo de: Citroën Communication Diego Maradona et Niki Lauda 7 / 9 Photo de: Ercole Colombo Diego Maradona et Niki Lauda 8 / 9 Photo de: Ercole Colombo Clay Regazzoni avec Diego Maradona 9 / 9 Photo de: Ercole Colombo

