"Dilettantisme" chez Alpine : Szafnauer réagit aux propos de Rossi

Interrogé au micro de Canal+ en préambule du GP de Miami, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, s'est montré très critique envers son écurie et son manque de résultats probants cette saison, allant même jusqu'à parler de dilettantisme pour qualifier certaines phases de ce début de campagne 2023.

"Ce que je constate, c'est que bien sûr il y a un manque de performance, un manque de rigueur dans l'exécution, mais potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait par le passé par cette même équipe", a-t-il ainsi lâché.

"Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix [à Bahreïn], car il y a eu beaucoup, je suis désolé de le dire, de dilettantisme, qui a conduit à un résultat qui n'était pas le bon, médiocre, mauvais. Et puis la dernière course de Bakou ressemble furieusement à celle de Bahreïn. Et ça, ce n'est pas acceptable."

LIRE AUSSI - Laurent Rossi en colère devant le "dilettantisme" d'Alpine

Interrogé sur le sujet au sortir du GP de Miami, où les deux Alpine ont terminé dans les points aux huitième et neuvième places, Otmar Szafnauer assurait n'avoir lu en détail aucun article sur ces déclarations et que, de toute façon, de telles critiques, mêmes adressées publiquement, n'étaient pas de nature à mettre plus de pression à son équipe.

"Lire quelque chose comme ça ne [nous] met pas plus de pression", a-t-il déclaré, lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il était plus important que jamais de faire mieux désormais. "Tout le monde veut bien faire ici. Nous sommes très expérimentés, avec des techniciens et des ingénieurs au plus haut niveau, et nous nous mettons la pression. Nous devons donc régler ce problème."

Pierre Gasly, Alpine A523

Szafnauer a ajouté que l'équipe n'avait pas attendu les remarques de Rossi pour se rendre compte qu'elle ne réalisait pas tout ce qui était attendu d'elle : "J'ai vu que vous aviez écrit quelque chose parce que j'ai vu le titre, mais je n'ai pas eu le temps de le lire."

"Mais nous n'avons pas été à la hauteur à Bakou. Les pilotes se sont percutés en Australie, et je pense que lors de la première course, nous avons eu une myriade de pénalités, à commencer par Esteban qui n'était pas à sa place. Le début de la saison n'a pas été facile et c'est peut-être pour cela qu'il a fait ces commentaires. Mais il faut que je les lise."

LIRE AUSSI - Alpine retrouve les points mais "ça ne suffit toujours pas" selon Ocon

Selon Szafnauer, la priorité de l'équipe est de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé cette année pour modifier les procédures afin d'éviter que cela ne se reproduise. "Tout ce que nous pouvons faire lorsque nous avons des problèmes comme à Bakou, c'est de trouver et de comprendre la cause profonde de ce qui s'est passé, et de nous assurer que nous mettons en place les processus ou les personnes nécessaires pour que cela ne se reproduise pas."

"Nous avons eu un incendie moteur d'un côté, et nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Ensuite, nous avons eu des erreurs de manipulation de l'autre côté. Une fois que l'on comprend comment cela se produit, il est possible d'atténuer les conséquences de ces problèmes. C'est ce que nous allons faire. Nous l'avons déjà fait. Ça ne s'est pas produit [à Miami]."

Quant à savoir la raison qui a poussé Rossi à être aussi critique publiquement Szafnauer botte pour le moment en touche : "Je n'en ai aucune idée et vous devrez lui demander. Je lui demanderai. Ce week-end a été tellement chargé que je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter."

Avec Jonathan Noble