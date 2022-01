Le directeur F1 de Honda rejoint Red Bull Powertrains

Charger le lecteur audio

La transition consécutive au retrait de Honda nécessite pour Red Bull la constitution d'un pole moteur sur lequel l'écurie autrichienne travaille depuis de longs mois maintenant. Elle compte désormais un nouvel atout puisque Masashi Yamamoto, jusqu'ici directeur général du programme F1 de Honda, quitte le constructeur japonais pour mettre en place une société de conseil qui travaillera aux côtés de Red Bull.

L'ambition est de faire la passerelle entre le département de Milton Keynes et Honda, dont Red Bull a hérité de la propriété intellectuelle de l'unité de puissance. On savait que les liens ne seraient pas totalement rompus malgré le départ de Honda en son nom propre, ce qui se confirme à travers ce projet.

"Nous avons créé une nouvelle entreprise", explique Masashi Yamamoto. "Nous voulons faire quelque chose qui rend les gens heureux, et si nous gagnons en F1, alors les fans seront contents. Nous avons signé un contrat avec Red Bull Powertrains. La société m'a engagé, à la demande de Christian Horner et Helmut Marko chez Red Bull, pour les soutenir. C'est un contrat entre entreprises, il est donc difficile de parler des détails, mais en tant que membre de Red Bull Powertrains, je vais entreprendre le travail qui les aidera."

Le rôle principal de Masashi Yamamoto sera de faire l'interaction entre Red Bull Powertrains et Honda et d'assurer ainsi une transition la plus souple possible sur le plan de la motorisation pour les écuries Red Bull Racing et AlphaTauri.

"Si, par exemple, ils veulent comprendre la culture japonaise et la culture de Honda, et avoir de meilleures et plus étroites relations avec Honda, nous pouvons les soutenir", précise Masashi Yamamoto. "En gros, c'est un pont entre Red Bull et le Japon."

Le Japonais sera présent sur un certain nombre de Grands Prix cette année pour y accompagner Red Bull et reconnaît avoir pris la décision de quitter Honda compte tenu du retrait de la marque de la catégorie reine.

"Je l'ai décidé en mars dernier", souligne Masashi Yamamoto. "J'ai été nommé directeur motorsport en 2016 et mon objectif était d'abord de remporter le championnat Super GT. J'y suis parvenu en 2018. Les trois années suivantes, je me suis consacré à la F1. Dès le début, j'ai pensé que ce travail était l'aboutissement de ma carrière chez Honda et je me suis dit que je pouvais utiliser tout ce que j'avais connu là-bas."

"Je me demandais si nous pourrions gagner avec Red Bull pour la première fois dès la première année, puis avoir une belle bagarre avec Mercedes la deuxième année. Ça n'a pas été le cas, mais la troisième année, avec le talent de Verstappen et la force de l'équipe Red Bull, nous avons réussi à décrocher le titre."

Propos recueillis par Ken Tanaka

