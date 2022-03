La F1 embrasse les cryptomonnaies malgré les doutes

Charger le lecteur audio

L'implication des cryptosponsors en Formule 1 a fortement augmenté ces dernières années, la grande majorité de la grille étant désormais parrainée par des plateformes de monnaies numériques. Le mois dernier, Red Bull a probablement signé le plus gros contrat de sponsoring de cryptomonnaie de l'Histoire de la F1 avec un accord de 150 millions de dollars conclu avec Bybit.

Mais la cryptomonnaie reste un sujet controversé, comportant des histoires de piratage, d'escroquerie et de liens avec des activités criminelles qui laissent beaucoup de personnes sceptiques. En outre, des questions se posent quant à l'impact sur l'environnement en raison de la grande quantité d'électricité que certaines monnaies de preuve de travail, comme le Bitcoin, nécessitent pour le fonctionnement de sa blockchain.

Certains se sont demandé si la question du respect de l'environnement ne mettait pas les cryptomonnaies en porte-à-faux avec les efforts de la F1 en matière de durabilité mais selon les équipes, la situation est en fait beaucoup plus complexe. De plus en plus de personnes estiment qu'une plus grande acceptation des cryptomonnaies peut servir de catalyseur pour encourager la recherche de sources d'énergie renouvelable plus efficaces.

"Je pense que le monde évolue et que le monde change", indique Christian Horner, directeur de Red Bull. "Le secteur des cryptomonnaies dans son ensemble est fascinant. On le voit de plus en plus dans les disciplines sportives et, bien sûr, c'est quelque chose que nous examinons."

Max Verstappen, Red Bull RB18

"Nous prenons l'argument de la durabilité très au sérieux et nos partenaires également, bien sûr. Donc nous nous penchons sur des technologies qui peuvent améliorer ce point. Si nous pouvons aider à y parvenir, c'est un nouveau secteur passionnant et c'est formidable de voir l'intérêt qu'il suscite et l'attrait pour la F1."

Toto Wolff, qui dirige l'écurie Mercedes, reconnaît que la question de la consommation d'énergie est pertinente mais l'Autrichien estime aussi que le secteur est conscient de ce problème et fait tout son possible pour y remédier. Si l'on prend l'exemple d'Ethereum, le protocole doit prochainement passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, ce qui réduira l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Selon Wolff, les avantages que les cryptomonnaies peuvent offrir par rapport au secteur bancaire traditionnel doivent être appréciés et le monde doit bien accueillir ces changements plutôt que de les fuir.

"L'argument de la durabilité est extrêmement important mais il ne s'agit pas seulement du minage et l'énergie consommée mais aussi de la provenance de l'énergie", a expliqué Wolff. "Mais on ne peut pas se fermer à la technologie moderne. C'est sans aucun doute un secteur qui va se développer. Dans 10 ans, lorsque nous nous rappellerons des paiements qui prenaient deux jours et ne pouvaient pas être faits en dehors des heures de la semaine, ce sera une relique du passé."

"Et c'est là que les cryptomonnaies arrivent. Elles forment leur propre industrie. C'est pourquoi elles sont devenues un acteur majeur du monde financier et cherchent évidemment de l'exposition en Formule 1. Pour moi, il a été fascinant de comprendre les échanges de cryptomonnaies et FTX [sponsor de Mercedes, ndlr] est une plateforme d'échange de cryptomonnaies comptant des milliards de transactions chaque jour. C'est quelque chose que l'on ne peut pas arrêter et il faut le faire correctement. Pour eux, nous sommes assurément un bon partenaire d'entraînement pour les objectifs de durabilité."

Alpine A522

Quant à Alpine, l'équipe française s'est associée à la plateforme Binance cette saison et a lancé un fan token. Son président, Laurent Rossi, affirme qu'il est injuste que les cryptomonnaies soient critiquées pour leur consommation d'énergie étant donné que d'autres secteurs du numérique, comme les réseaux sociaux, demandent tout autant d'électricité au quotidien sans être remis en question.

"Il est difficile d'ignorer que le monde entier est numérisé", commente-t-il. "Le simple fait de diffuser [cette conférence de presse] demande aussi beaucoup d'énergie. Les réseaux [sociaux] sont probablement la source [de consommation] d'énergie la plus grande. De notre côté, nous adoptons [les cryptomonnaies]. C'est une monnaie, c'est un univers numérique, ça va offrir de nouvelles possibilités. Je suis d'avis que les cryptomonnaies peuvent également atténuer l'impact des vraies monnaies, qui ont également des effets négatifs sur la société."

"On peut le voir dans les deux sens, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Personnellement, je suis tout à fait favorable. Ça va dans la bonne direction, ouvre de nouvelles ères et montre que la F1 est moderne et pertinente pour le public, et non pas bloquée dans le passé."

Enfin, Franz Tost estime également qu'il est erroné de mettre toutes les cryptomonnaies dans le même panier car les blockchains preuve d'enjeu comme Fantom, qui sponsorise AlphaTauri, utilisent beaucoup moins d'énergie. "Les cryptomonnaies sont devenues un pilier important dans le monde des affaires et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait qu'elles veulent être impliquées [en F1]", avance le directeur de l'équipe italienne.

"Au sujet de la durabilité, elles ne créent pas de l'énergie de la même façon. Donc nous devons faire attention, on ne peut pas dire que ce n'est pas durable. Ça dépend. Différentes monnaies ont différentes méthodes et pour moi, c'est une partie importante de l'avenir. Bien sûr, nous apporterons notre soutien."