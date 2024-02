Disparition de Wilson Fittipaldi, frère d'Emerson

La famille Fittipaldi vient de perdre un être cher. Wilson Fittipaldi, ancien pilote de Formule 1 dans les années 1970, est mort ce vendredi à l'âge de 80 ans. Il était hospitalisé depuis le 25 décembre dernier à la suite d'un arrêt cardiaque.

Wilson Fittipaldi, le frère du double Champion du monde 1972 et 1974 de Formule 1 Emerson Fittipaldi, et également le père de l'ancien pilote de F1 Christian Fittipaldi, est considéré comme l'une des grandes figures du sport automobile brésilien. Né à São Paulo en 1943, il s'est fait connaître dans son pays en participant à des courses de voitures de tourisme et de monoplaces, notamment la Formule Vee, dans les années 1960.

Après une première excursion en Europe en 1966, trois ans avant son frère, il retente sa chance en 1970, profitant du succès d'Emerson en Formule 2 et en Formule 1, et fait ses preuves en battant son compatriote Carlos Pace en Formule 3 britannique, et en se mesurant à de futurs Champions du monde de F1 tels que Niki Lauda et James Hunt. Passé par la Formule 2 en 1971, il intègre la F1 en 1972 au sein de l'équipe Brabham dirigée par Bernie Ecclestone. Son meilleur résultat en Championnat du monde a été une cinquième place, décrochée au GP d'Allemagne 1973.

En 1975, avec l'aide de son frère Emerson, il fonde sa propre structure, Copersucar-Fittipaldi, et enfile la double casquette de patron-pilote. Reconnaissable dans le peloton avec son casque vert orné de larmes jaunes au sommet, Wilson Fittipaldi a disputé 35 Grands Prix avant de quitter la F1, à l'issue de la même année, pour se consacrer uniquement au rôle de direction de sa structure.

Une fois l'aventure de son écurie terminée, à l'aube des années 1980, Wilson Fittipaldi a participé au championnat StockCar Brésil et s'est consacré à la gestion de la carrière de son fils, Christian Fittipaldi. Ce dernier a piloté en Formule 1 de 1992 à 1994, sans connaître un grand succès, puis en CART de 1995 à 2002. À noter que Wilson et Christian Fittipaldi ont eu l'occasion de partager le même volant, remportant notamment l'édition 1994 des Mil Milhas brésiliennes.