Diversité : Carey donne 1M$ pour la création d'une fondation

Président de la Formule 1, Chase Carey a fait un don personnel d'un million de dollars pour lancer une fondation qui œuvrera pour plus de diversité dans la discipline. Cette nouvelle fondation fait partie intégrante de l'initiative #WeRaceAsOne lancée en début de semaine par la F1. Son rôle sera de "financer principalement, mais pas exclusivement, des stages et des apprentissages au sein de la F1 pour des groupes sous-représentés afin garantir qu'ils aient l'opportunité de concrétiser leur potentiel et d'accéder à une carrière prometteuse dans la discipline".

Cette fondation n'a pas encore de nom officiel mais elle travaillera étroitement avec le nouveau groupe de travail annoncé ces derniers jours. Ce groupe se constituera au cours des prochains mois, avec des représentants issus des pilotes et des équipes ainsi que des experts. Son rôle sera d'identifier les opportunités et les actions à mener. Avec la fondation et le don de départ réalisé par Chase Carey, l'espoir est de lever des fonds supplémentaires dans les années à venir en obtenant un soutien international.

"Nous admettons pleinement le fait que la F1 doit être plus inclusive et diversifiée", souligne Chase Carey. "Nous avons mis en place notre stratégie l'année dernière pour améliorer notre sport sur ce point, mais nous devons et nous voulons faire plus. C'est pourquoi nous avons constitué un groupe de travail, afin d'écouter et de veiller à ce que toutes les bonnes initiatives soient identifiées pour améliorer la diversité en F1."

"Nous voulons garantir le fait de donner aux gens de tous les horizons les meilleures chances de travailler en F1, quel que soit leur sexe, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle ou leurs capacités physiques. Nous prenons donc comme première mesure la création d'une fondation dans le but de soutenir les principales possibilités d'éducation et d'emploi en F1, qui donneront aux talents sous-représentés la chance de travailler dans ce sport incroyable et de faire une carrière passionnante."

Voir aussi :