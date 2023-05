Pour Domenicali, Red Bull verra son avance se réduire tôt ou tard

Nous sommes dans la troisième année d'application du plafond budgétaire en Formule 1, mesure phare du Règlement Financier qui empêche les écuries les plus fortunées de dépenser sans compter. C'est également la troisième année de la règle de handicap aéro, qui restreint les tests en soufflerie et en CFD selon le classement du championnat du monde – aux dépens des écuries les mieux placées.

Pourtant, la domination de Red Bull demeure quasi totale, avec cinq victoires dont quatre doublés lors des cinq premiers Grands Prix de la saison – et ce en dépit de ressources encore plus restreintes au niveau aéro, puisque l'écurie a été sanctionnée pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021 et voit ses tests en soufflerie et en CFD réduits de 10% sur une année.

"Cette année, il nous faut dire la vérité : Red Bull a fait du meilleur travail que les autres, c'est un fait", déclare Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, relayé par le Financial Times. "Mais je serais imprudent de dire que le championnat est joué. Nous ne pouvons pas intervenir dans la performance des équipes. Je suis sûr que ce que nous avons fait au niveau du Règlement Financier contribuera à minimiser l'écart du côté technique."

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1

Domenicali revient également sur les principaux événements survenus depuis qu'il est à la tête du championnat, ayant pris ses fonctions début 2021. À commencer par l'attaque au missile d'une raffinerie du pétrolier Aramco, survenue en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite 2022 et perpétrée par les rebelles houthis sur fond de conflit au Yémen. "Voir un nuage de fumée noire aussi incroyable à 20 kilomètres de soi, ça fait des émotions fortes", confie Domenicali.

L'attentat est survenu le vendredi, et les discussions avaient duré jusqu'au bout de la nuit pour savoir s'il fallait maintenir le reste du week-end ou annuler le Grand Prix. "Si l'on suit les émotions, il est probable que l'on aille dans une mauvaise direction", estime l'Italien. "Afin de donner l'exemple, j'étais là. Si j'étais le premier à être inquiet, je ne suis pas stupide au point de partir et de dire : 'Je m'en vais, vous restez'. Tout le monde a compris, et ils nous faisaient confiance."

Plus récemment, au début de l'année, un article de Bloomberg laissait entendre que le fonds souverain d'Arabie saoudite pourrait racheter la Formule 1 pour 20 milliards de dollars, somme que Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, avait qualifiée d'excessive, ajoutant que "la FIA devrait participer aux discussions, ou donner des conseils". La F1 et son propriétaire Liberty Media avaient fustigé une interférence "inacceptable".

Domenicali persiste et signe : "Si l'on veut faire quelque chose, pas besoin de le crier sur tous les toits. Il faut faire ce qui est dans l'intérêt du business dont on est responsable, c'est aussi simple que ça. Tout le monde est différent, mais je fonctionne comme ça."