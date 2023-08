Les écuries doivent-elles changer de mentalité pour le bien de la F1 ?

Les Grands Prix de Formule 1 ont connu une expansion considérable sous le nouveau propriétaire Liberty Media, avec la décision d'ouvrir plus pleinement les canaux de médias sociaux et de s'engager dans la série Netflix "Drive to Survive", considérés comme des éléments essentiels pour attirer de nouveaux fans.

Mais alors que Stefano Domenicali envisage des opportunités pour rendre la F1 encore plus importante à l'avenir (on a pu voir Elon Musk de Twitter/X ou encore Jeff Bezos d'Amazon dans le paddock à Miami cette année), en particulier en exploitant de nouveaux marchés et plateformes, l'Italien pense que la clé pour y parvenir réside dans une plus grande collaboration entre les équipes.

Une donne complexe, car les équipes demeurent assez individualistes lorsqu'il s'agit de bloquer les changements de règles et de mettre un frein aux nouvelles orientations si celles-ci pensent que cela pourrait les empêcher de gagner. Les prises de parole médiatiques régulières sur l'évolution de la réglementation moteur 2026, ou encore l'entrée éventuelle dans la discipline d'une onzième équipe, en sont actuellement des exemples parfaits…

Le fait est pourtant que les équipes ont bien leur mot à dire sur les nouvelles réglementations. Il s'agit ainsi d'une chose qui, par le passé, a bloqué les changements proposés pour aider à accroître la popularité de la F1. À l'inverse, d'autres points sur lesquels les équipes pouvaient occasionnellement converger ne faisaient pas nécessairement partie des priorités du promoteur ou de l'organe régisseur de la F1 !

Elon Musk avec Stefano Domenicali et Christian Horner.

Domenicali souhaite de la bataille en piste et de l'union en coulisses

Dans une interview exclusive avec Motorsport.com, Domenicali a déclaré qu'il pensait que le temps était venu pour les équipes de commencer à penser à la situation dans son ensemble plutôt qu'à leur propre sort si la F1 devait réaliser tout ce qu'elle pouvait faire dans les années à venir.

S'exprimant sur le rôle joué par les équipes dans les règles, Domenicali a déclaré : "La Formule 1 s'est développée avec le système actuel. Elle s'est développée avec la structure actuelle et je ne pense pas qu'il soit possible de la changer. Et il faut souligner que la FIA doit être responsable de la définition et du contrôle des règlements, et c'est un point fixe."

"Mais ce que je considère comme une opportunité de croissance, c'est un changement dans l'approche avec laquelle les équipes se gèrent elles-mêmes. Lorsque nous sommes en piste, il est juste que chaque équipe donne tout face à ses adversaires, mais il y a aussi un moment où nous devons nous rassembler et penser au bien du sport ; un bien qui profite ensuite à tout le monde. Dans ce scénario, chacun doit contribuer au-delà de ce qui peut constituer son bénéfice personnel à court terme. Je crois que sur ce point, il y a eu des progrès, mais il reste encore du chemin à parcourir."

Prendre des idées dans d'autres grandes franchises

Stefano Domenicali a indiqué qu'il avait tenté d'insister sur ce point lors du Grand Prix du Canada, lorsqu'il a invité le commissaire de la NFL, Roger Goodell, à sa réunion régulière avec les directeurs d'équipe pour discuter de la manière dont les choses fonctionnent dans un autre sport de haut niveau.

"Au Canada, nous avons organisé une réunion à laquelle j'ai invité le directeur général de la NFL, Roger Goodell, pour expliquer à notre monde de la Formule 1 qu'il existe une manière différente de traiter les problèmes d'un point de vue relationnel et de gouvernance. Ce fut un témoignage très intéressant."

"Il est normal d'être des adversaires sur le terrain de la compétition, mais à l'extérieur, il y a des thèmes communs qui doivent être abordés avec un esprit d'équipe. Dans notre cas, nous avons besoin que les équipes comprennent qu'il y a des intérêts qui vont au-delà de la victoire ou de la défaite lors de la course du dimanche. Nous y arrivons et je suis optimiste."