"Pas inattendu" que trois équipes dominent en 2022, selon FIA et F1

Charger le lecteur audio

Red Bull, Ferrari et Mercedes ont, à des degrés divers, dominé la saison 2022 de F1, même si les performances de choix ont surtout été l'apanage des deux premières structures. Seul Lando Norris, pour McLaren à Imola, est parvenu à monter sur le podium en dehors des six pilotes de ces trois structures de pointe.

L'avantage de ces écuries sur le reste du peloton a pu varier mais jamais de façon à laisser croire qu'il était réellement possible, sur la durée, de les menacer. Des inquiétudes se sont alors manifestées sur la réussite de la refonte réglementaire, dont l'un des objectifs était justement de parvenir à créer les conditions d'un resserrement des performances, au moins à moyen terme.

Toutefois, pour le directeur technique monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, l'Histoire de la Formule 1 démontre qu'il est logique, lors d'un changement réglementaire d'une telle ampleur, que les grosses équipes soient devant. C'est ensuite, quand les gains sont de plus en plus ténus pour elles si la réglementation est stable, que le resserrement peut progressivement s'opérer, à mesure que la concurrence revient.

Il faudra quelques années pour que l'effet du plafonnement des coûts se fasse sentir. Nikolas Tombazis

Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pensait du fait qu'il n'y ait eu qu'un seul podium pour un constructeur en dehors des trois premiers en 2022, Tombazis a répondu : "Ce n'était pas inattendu. Il faudra quelques années pour que l'effet du plafonnement des dépenses se fasse sentir, car il y a encore un avantage initial pour ces écuries."

"Je pense qu'au départ, ce sont les équipes les plus aisées qui s'adaptent le mieux aux règles. Mais je crois que les gens ont désormais vu quelles étaient les [bonnes] solutions et qu'ils vont probablement s'adapter pour l'année prochaine. Je pense que c'est le résultat du fait que c'était la première année du règlement."

La bataille entre Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Charles Leclerc à Silverstone.

Tombazis estime même que l'écart entre les trois premières équipes et le reste du peloton était en fait plus faible que prévu, c'est pourquoi il est loin de s'inquiéter de la situation."Pour la première année de réglementation, je pense que les écarts ont été très réduits", a-t-il déclaré.

"Je pense que si c'était la cinquième année, ce serait un peu plus inquiétant, mais c'était la première. Si vous repensez à la première année de certaines réglementations, 2014, 2009 ou autre, 1998 je suppose, il y avait généralement des écarts assez importants au cours de ces premières années. Je pense que cette année, ça a été nettement en dessous."

Je pense que nous avons besoin d'une autre saison. Ross Brawn

La réflexion de Tombazis font écho à celle du manager sportif sortant de la F1, Ross Brawn, qui a récemment déclaré à Motorsport.com que les règles avaient besoin d'une année supplémentaire pour montrer si elles ont réussi ou non à resserrer le peloton.

"Je pense que, lorsque vous avez ces nouvelles règles, il y a des équipes qui parviennent à les maîtriser", a-t-il déclaré. "Lors de la saison 2009, marquée par une nouvelle réglementation, deux ou trois équipes étaient au top, et les autres ont eu du mal ; même certaines des grandes équipes. Donc, je pense que nous avons besoin d'une autre saison."

"Je ne sais pas ce que nous ferons si ça continue comme ça, parce que je pense que nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives – le plafond budgétaire, les voitures et les pistes que nous avons essayé d'améliorer, le format de course. Tout est désormais axé sur le maintien de l'intégrité du sport, tout en le resserrant. Et nous avons les restrictions [de tests] aérodynamiques, qui sont désormais appliquées en fonction de votre position dans le championnat. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent dans une bonne direction. Je suis optimiste."

Avec Jonathan Noble