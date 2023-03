Ce que les données GPS disent de Red Bull, Ferrari et Aston Martin

Charger le lecteur audio

Red Bull a assuré la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn 2023 en imitant presque parfaitement ce qui a propulsé Ferrari dans la course au titre au début de l'année dernière. Et pour être complet, la dernière création de Maranello excelle dans les mêmes zones du circuit de Sakhir que la RB18, aujourd'hui retraitée. L'imitation est vraiment la forme la plus sincère de la flatterie.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn 2023

Comment Verstappen a pris l'avantage

Max Verstappen a décroché sa 21e pole position en Formule 1 grâce à un temps de 1'29"708. Il a devancé son coéquipier Sergio Pérez de 0"138, tandis que Charles Leclerc, rival au championnat 2022, s'est classé troisième, à 0"292, avec un temps dans les 1'30. Douze mois auparavant, c'est le pilote Ferrari qui était aux commandes, Verstappen complétant la première ligne avec 0"123 de retard sur les 1'30"558 du Monégasque.

À l'époque, à l'aube d'une nouvelle ère d'effet de sol, la RB18 avait un surpoids de 10 kg. Pendant ce temps, la Ferrari était beaucoup plus légère sur la balance et son poids était associé à un moteur plus puissant pour produire une accélération supérieure à la sortie des virages à basse vitesse. Aujourd'hui, c'est la RB19 qui ne peut pas être rattrapée en termes de puissance initiale, même si Leclerc a été le plus rapide pour mettre les gaz à la sortie du serré virage 1 lors des tours décisifs du Q3.

Mais l'avantage de Verstappen est de courte durée. Dans la ligne droite à l'approche du virage 4, c'est la SF-23 qui bénéficie de la meilleure vitesse de pointe, Leclerc atteignant les 304 km/h avant freinage, à comparer aux 301 km/h de son rival. Il est intéressant de noter qu'une fois de plus, les deux voitures affichent des caractéristiques opposées à celles qu'elles affichaient sur ce circuit l'année dernière, lorsque la Red Bull avait le dessus en ligne droite.

La RB19 semble produire plus d'appui, car Verstappen est plus rapide dans le virage à droite qui suit, puis dans le virage 7, plus violent et à vitesse moyenne. Mais entre ces deux virages, dans le secteur intermédiaire plus fluide, c'est Leclerc qui donne le rythme. Et ainsi, la tendance est établie pour le reste du tour. La Red Bull accélère mieux que la Ferrari à la sortie du virage le plus reconnaissable du circuit, le gauche en appui et en descente que constitue le virage 10, avant d'emporter plus de vitesse dans la montée du virage 12, en cinquième.

Verstappen continue de trouver du temps dans le virage 13, ce qui lui donne un avantage au moment d'entamer l'avant-dernière ligne droite. Mais la Ferrari à faible traînée ne peut être maintenue derrière très longtemps. Leclerc est encore 4 km/h plus rapide dans la zone de freinage finale. Il surpasse la Red Bull à la corde (un aspect qui est directement repris de 2022) avant que la création de Milton Keynes ne fixe à nouveau la référence à l'accélération. Ce n'est qu'au niveau de la ligne de chronométrage que la Ferrari peut enfin égaler la vitesse de la Red Bull, soit 293 km/h.

Qu'en est-il de l'outsider ?

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Les prouesses à basse vitesse qui contribuent à l'avance de près de trois dixièmes de Verstappen sur Leclerc deviennent plus intéressantes lorsque le tour de Fernando Alonso en Q3 est superposé. Jusqu'à présent, c'est la surprise de la saison 2023. L'Aston Martin a impressionné lors des essais et a imposé son rythme lors des EL2 et EL3, avant de glisser à la cinquième place lors des qualifications, avec un retard de 0"628 pour Alonso, qui s'est désynchronisé en démarrant son unique tentative alors qu'il restait près de cinq minutes en Q3.

Le double Champion du monde semble faire le gros du travail sur les freins. Il est meilleur que Verstappen et Leclerc pour arrêter la voiture dans le premier virage. Idem pour les décélérations plus importantes dans les virages 8, 10 et 11. En se distinguant également dans les vitesses de corde les plus basses, il semble avoir accès à une plus grande adhérence mécanique.

Néanmoins, revers de la médaille de l'appui qui lui permet de freiner plus tard, son AMR23 est la plus lente du trio sur les lignes droites. Il est près de 6 km/h plus lent dans la ligne droite principale et dans la remontée vers le virage 11. Bien qu'il soit à la hauteur de la Red Bull dans le dernier virage, il n'arrive pas à suivre jusqu'à la ligne de chronométrage, car l'Aston manque de souffle et a quasiment 5 km/h de retard sur ses rivaux.

Sur la base des données de F1 Tempo