Doriane Pin vise un baquet en Formule 1 d'ici cinq ans

Dans une récente interview accordée à Mercedes dans le cadre de la série "In Convo With Kids", où des enfants lui ont posé des questions, la Française a confirmé ses ambitions à long terme, tout en affichant sa conviction que les femmes ont leur place en Formule 1.

Interrogée sur l'endroit où elle se voyait dans cinq ans, Pin a répondu sans détour : "En Formule 1. Ce serait cool. Cela ouvrirait des portes à toutes les filles qui veulent devenir pilotes de Formule 1."

Après avoir remporté le championnat F1 Academy en 2025, Pin a rejoint l'écurie de Brackley en tant que pilote de développement. En avril 2026, elle est devenue la première femme à prendre le volant d'une Mercedes F1 à Silverstone, au volant de la W12 de la saison 2021.

En parallèle de ses activités en F1, la pilote de 22 ans est également pilote de développement de Peugeot en championnat du monde d'endurance et de Citroën en Formule E. Elle participe par ailleurs à l'European Le Mans Series avec Duqueine, dans la catégorie LMP2 Pro-Am.

Pin est particulièrement engagée en faveur d'une plus grande diversité et d'une meilleure inclusivité dans le sport automobile.

Doriane Pin dans la W12. Photo de: Mercedes AMG

Interrogée sur la chose qu'elle aimerait changer dans le monde, elle a répondu : "La diversité, de manière générale. Dans le sport comme en dehors, je pense que nous avons besoin de davantage de diversité."

"Donc plus d'opportunités pour tout le monde. Notamment avec mon expérience dans un sport majoritairement masculin comme le sport automobile. Ce serait bien d'avoir également beaucoup plus de femmes en Formule 1."

En réalisant ce test, Doriane Pin a rejoint le cercle restreint des femmes ayant piloté une F1 à l'ère moderne. Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, avait participé à des séances d'essais libres officielles avec Williams en 2014, devenant la première femme à prendre part à un week-end de Grand Prix depuis 22 ans.

Plus récemment, Jessica Hawkins, ambassadrice d'Aston Martin, avait effectué 26 tours au volant de l'AMR21 sur le Hungaroring en septembre 2023.