Drapeaux jaunes : Magnussen furieux, enquête en cours à Istanbul

Éliminé en Q1 lors des qualifications du Grand Prix de Turquie et 16e sur la grille de départ, Kevin Magnussen est en colère. Dans une séance largement perturbée par la pluie, avec notamment deux drapeaux rouges brandis lors de la première partie, il était crucial de sortir un bon tour dans les derniers instants. Une mission rendue délicate par les sorties de piste et les drapeaux jaunes, plus particulièrement celui provoqué au virage 3 après le tête-à-queue de Daniil Kvyat. En dépit de cet incident, la majorité des pilotes est parvenu à améliorer son chrono, à l'exception notamment de Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Esteban Ocon et Lewis Hamilton. Ces améliorations malgré les drapeaux jaunes ont provoqué la colère du pilote danois.

"J'ai respecté les règles, j'ai levé le pied et j'ai abandonné mon tour", explique-t-il. "Il y avait clairement un drapeau jaune. Il y avait quelqu'un dans les graviers à l'extérieur de ce virage, et la règle dit qu'il faut abandonner le tour, pas seulement lever un peu le pied ou quoi que ce soit. Elle dit qu'il faut abandonner le tour, ce que j'ai fait. J'étais trois secondes plus lent que mon meilleur tour et la piste était meilleure, donc tous les autres ont attaqué et amélioré leurs tours, et voilà que je me fais sortir en Q1. À ce moment-là j'étais septième. Je suis énervé."

Dès la fin de la Q1, les commissaires ont annoncé l'ouverture d'une enquête, toutefois menée uniquement à l'issue de la séance de qualifications. Il va sans dire que les heures qui viennent risquent d'être donc très occupées pour les officiels, mais cela ne suffira pas à apaiser la colère de Magnussen dans l'immédiat. "Ces gars-là prendront trois ou quatre places [de pénalité sur la grille]", avance le pilote Haas. "Ça ne changera rien pour moi. La prochaine fois, dans cette situation, j'attaquerai, car je préfère prendre trois places de pénalité en étant septième."

Magnussen entend "évidemment" aborder la question avec le directeur de course Michael Masi. "Si c'est la norme, si c'est normal, je ne peux pas justifier d'avoir ralenti", tempête-t-il à nouveau. "Je préfère passer [en Q2] et prendre une pénalité après. C'est dangereux vous savez."