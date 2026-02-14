Leclerc : Impossible d'établir une hiérarchie, "on se renvoie la balle"

Les premiers essais hivernaux de Bahreïn désormais terminés, la deuxième des trois grandes étapes de cette pré-saison est cochée. Si les chronos réalisés par les équipes ne signifient pas grand-chose en eux-mêmes, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que les problèmes rencontrés - ou non - livrent déjà des enseignements sur l'état de forme de chacun des concurrents.

S'il y a bien une tendance qui se dessine à ce stade encore très précoce de la saison 2026, c'est que les quatre top teams - McLaren, Red Bull, Mercedes et Ferrari - devraient une nouvelle fois se disputer les premières places sur la grille.

Interrogées sur la hiérarchie actuelle, ces quatre écuries ont toutefois adopté un discours similaire : encenser la concurrence tout en minimisant leurs propres performances. Mercedes, McLaren et Red Bull se positionnent ainsi volontiers comme la quatrième force du plateau à l'heure actuelle.

Pour Charles Leclerc, ce scénario est un classique en Formule 1 : une stratégie bien connue consistant à masquer son véritable niveau de performance avant le coup d'envoi officiel de la saison, lors du premier Grand Prix de l'année. C'est précisément ce qui rend toute hiérarchie particulièrement difficile à établir à cette période.

Mais, selon le Monégasque, ce n'est pas la seule explication. Le règlement 2026 et ses nombreux changements ont considérablement complexifié les moteurs et les châssis des monoplaces. Il est ainsi devenu encore plus facile qu'auparavant de dissimuler son véritable potentiel en piste.

"Je pense que tout le monde essaie de renvoyer la balle aux autres", a déclaré le pilote Ferrari au sujet de la hiérarchie ce vendredi à Bahreïn. "C'est normal à ce moment de la saison. Aussi parce que c'est très difficile à évaluer."

Charles Leclerc dans la Ferrari lors des essais de Bahreïn. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"C'était déjà compliqué avec la génération précédente de voitures. Mais maintenant, avec l'hybride et surtout le moteur électrique beaucoup plus puissant, il y a énormément de petits ajustements possibles. Et on peut masquer le véritable potentiel de la voiture de tellement de façons différentes. Donc c'est très, très difficile pour nous de savoir exactement où nous en sommes."

"Une bonne base" posée à Bahreïn

Du côté de Ferrari, Charles Leclerc a dressé un bilan positif des premiers essais bahreïnis de l'équipe italienne, qui a parcouru près de 2300 km. Si la hiérarchie demeure encore très floue, le pilote estime toutefois que Mercedes et Red Bull semblent disposer d'un léger avantage sur la Scuderia à ce stade.

"Ce qui me rend content, c'est que nous suivons notre programme", a déclaré le Monégasque. "Nous n'avons eu aucun problème de fiabilité jusqu'ici, et c'est un bon début. Tout correspond à ce que nous attendions. C'est donc une bonne base pour ensuite travailler et progresser."

"Je pense que Red Bull a montré des choses très impressionnantes côté moteur depuis le début des tests, surtout ici. Mercedes montre également parfois des choses très impressionnantes. Mais je dirais qu'ils cachent beaucoup plus. Je m'attendrais à ce qu'ils soient surtout un peu devant nous. McLaren est un peu plus difficile à juger."