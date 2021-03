Drive to Survive S3 : découvrez la bande-annonce de la série Netflix

Le mois dernier, Netflix et la Formule 1 dévoilaient la date de sortie de la troisième saison de "Formula 1: Drive to Survive" (ou "Formula 1 : Pilotes de leur destin", en français), à savoir le 19 mars prochain, entre la fin des essais hivernaux de Sakhir et le premier Grand Prix 2021 à Bahreïn. Un teaser avait également été publié pour l'occasion, mais ce vendredi c'est la bande-annonce complète qui a été rendue publique (ci-dessus).

Cette nouvelle saison de la série reviendra sur la campagne 2020 de la F1, marquée entre autres par les retards liés à la pandémie de COVID-19, les septièmes titres de Mercedes et Lewis Hamilton, les premières victoires de Pierre Gasly et Sergio Pérez mais également l'accident de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn, qui constitue sans surprise une grande partie des images de la bande-annonce. La saison comptera comme les précédentes dix épisodes.

Depuis 2018, la F1 travaille en collaboration avec Netflix, l'entreprise américaine spécialisée dans le streaming de séries et de films, ainsi que la société de production Box to Box Films pour réaliser et produire ce qui est présenté comme une plongée dans les coulisses du monde fermé de la discipline reine. Les deux premières saisons se sont avérées très populaires en 2019 et 2020.

Clairement orientée grand public, pas forcément féru de la discipline, en dramatisant parfois certains enjeux ou certaines rivalités, ou en montant les séquences de manière à leur donner plus d'intensité, la série a su séduire et intéresser au-delà du cercle des aficionados de la F1. Les pilotes et certains acteurs du paddock sont souvent interrogés dans des interviews face caméra où ils réagissent à certaines situations et commentaires, mais certains passages sont tournés pendant les week-ends de course et permettent d'être un peu plus dans l'intimité de certaines personnes ou de certaines structures.