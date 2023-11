Drugovich reconduit au poste de réserviste Aston Martin pour 2024

Recruté par Aston Martin après avoir conquis le titre en Formule 2 fin 2022, Felipe Drugovich continuera à assurer le poste de pilote d'essais et de réserviste au sein de l'écurie britannique en 2024. Cette dernière l'a annoncé à la veille du coup d'envoi du week-end du Grand Prix de São Paulo, épreuve nationale de ce pilote brésilien âgé de 23 ans.

"Je suis vraiment fier de continuer à travailler avec Aston Martin pour une deuxième saison", a-t-il déclaré. "Cette année, j'ai énormément appris, pas seulement sur les circuits mais en travaillant avec les ingénieurs dans le simulateur et grâce au programme de développement qui a été conçu pour moi."

En plus du travail réalisé sur le simulateur d'Aston Martin, dans l'usine de Silverstone, Drugovich a également pris le volant des modèles AMR21 et AMR22, respectivement engagés dans les saisons 2021 et 2022, sur la piste. En outre, le champion de F2 a pris part aux essais de pré-saison 2023, à Bahreïn, à la suite de la blessure de Lance Stroll.

Mike Krack, team principal d'Aston Martin F1, a ajouté : "Tout le monde chez Aston Martin est incroyablement ravi que Felipe reste avec nous en 2024. C'est un visage familier au sein de l'équipe, il comprend les exigences particulières du rôle, il a une éthique de travail formidable et il a démontré l'étendue de sa pointe de vitesse et de son expérience après avoir superbement remplacé Lance Stroll durant les essais de pré-saison à Bahreïn."

"À chaque fois qu'il prend le volant, nous voyons clairement la force de sa contribution : sa vitesse, ses retours et son engagement sont extrêmement précieux pour nos ingénieurs."

Drugovich dans l'AMR23 à Abu Dhabi

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

En plus d'avoir communiqué la prolongation de Drugovich à São Paulo, Aston Martin a annoncé que le Brésilien prendrait part à la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, à la fin du mois, dans le cadre du roulage réservé aux rookies.

Déjà présent dans le cockpit de l'AMR23 de Lance Stroll le vendredi du Grand Prix d'Italie, en septembre, Drugovich remplacera à Yas Marina Fernando Alonso le temps de la première séance.

"Je suis fier de la contribution que j'ai pu apporter et heureux d'avoir pu aider à faire progresser le développement de l'AMR23", a indiqué Drugovich. "Je me concentre désormais sur ma préparation pour la séance d'EL1 à venir à Abu Dhabi – j'ai déjà hâte de piloter l'AMR23 de nouveau – et sur le travail que je ferai avec les ingénieurs au cours de l'hiver pour préparer 2024."

Le point sur le roulage des rookies en 2023