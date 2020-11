Duels en qualifications : le point après le GP de Turquie

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications, et non pas sur la position finale sur la grille de départ. Ils ne prennent donc pas en compte les pénalités qui peuvent être infligées avant ou après les séances. Quand un problème technique ou un élément clairement identifié touche un pilote et l'empêche de signer un temps représentatif, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Mercedes

Lewis Hamilton 10-4 Valtteri Bottas 2

(+0,012 en Q3) Autriche 1 1 Styrie (pluie) 4

(+1,428 en Q3) 1 Hongrie 2

(+0,107 en Q3) 1 Grande-Bretagne 2 (+0,313 en Q3) 2

(+0,063 en Q3) 70e Anniversaire 1 1 Espagne 2

(+0,059 en Q3) 1 Belgique 2 (+0,511 en Q3) 1 Italie 2

(+0,069 en Q3) 1 Toscane 2 (+0,059 en Q3) 1 Russie 3 (+0,652 en Q3) 2

(+0,256 en Q3) Eifel 1 1 Portugal 2 (+0,102 en Q3) 2 (+0,097 en Q3) Émilie-Romagne 1 6 Turquie (pluie) 9 (+0,698 en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 11-3 Sebastian Vettel 7 Autriche 11

(+0,165 en Q2) 11

(+0,083 en Q2) Styrie (pluie) 10 6

(+0,043 en Q3) Hongrie 5 4 Grande-Bretagne 10

(+0,912 en Q3) 8 70e Anniversaire 12

(+0,369 en Q2) 9 Espagne 11

(+0,215 en Q2) 13 Belgique 14 (+0,265 en Q2) 13 Italie 17

(+0,708 en Q1) 5 Toscane 14 (+0,534 en Q2) 11 Russie 15

(+0,370 en Q2, accident en Q2) 4 Eifel 11

(+0,498 en Q2) 4 Portugal 15 (+0,552 en Q2) 7 Émilie-Romagne 14 (+0,368 en Q2) 14 (+1,527 en Q2) Turquie (pluie) 12

Red Bull

Max Verstappen 14-0 Alexander Albon 3 Autriche 5

(+0,391 en Q3) 2 Styrie (pluie) 7

(+0,522 en Q3) 7 Hongrie 13

(+0,739 en Q2) 3 Grande-Bretagne 12 (+0,401 en Q2) 4 70e Anniversaire 9

(+0,493 en Q2) 3 Espagne 6

(+0,737 en Q3) 3 Belgique 5 (+0,486 en Q3) 5 Italie 9

(+0,295 en Q3) 3 Toscane 4 (+0,445 en Q3) 2 Russie 10

(+1,141 en Q3) 3 Eifel 5

(+0,485 en Q3) 3 Portugal 6 (+0,533 en Q3) 3 Émilie-Romagne 6 (+0'396 en Q3) 2 Turquie (pluie) 4 (+2,393 en Q3)

McLaren

Carlos Sainz 7-7 Lando Norris 8

(+0,345 en Q3) Autriche 4 3 Styrie (pluie) 6

(+0,254 en Q3) 9

(+0,061 en Q3) Hongrie 8 7

(+0,183 en Q3) Grande-Bretagne 5 13

(+0,198 en Q2) 70e Anniversaire 10 7 Espagne 8

(+0,040 en Q3) 7 Belgique 10 (+0,219 en Q3) 3 Italie 6

(+0,125 en Q3) 9 Toscane 11 (+0,118 en Q2) 6 Russie 8

(+0,297 en Q3) 10

(+0,251 en Q3) Eifel 8 7 Portugal 8 (+0,005 en Q3) 10 (+0,097 en Q3) Émilie-Romagne 9 13 (+0,465 en Q2) Turquie (pluie) 11

Renault

Daniel Ricciardo 13-1 Esteban Ocon 10 Autriche 14

(+0,620 en Q2) 9

(+0,270 en Q3) Styrie (pluie) 5 11 Hongrie 14 (+0,081 en Q2) 8 Grande-Bretagne 9

(+0,200 en Q3) 5 70e Anniversaire 11

(+0,375 en Q2) 13 Espagne 15

(+0,369 en Q2) 4 Belgique 6 (+0,335 en Q3) 7 Italie 12

(+0,203 en Q2) 8 Toscane 10 (pas de temps en Q3, +0,054 en Q2) 5 Russie 7

(+0,260 en Q3) 6 Eifel 7

(+0,019 en Q3) 10 Portugal 11 (+0,133 en Q2) 5 Émilie-Romagne 12

(+0,248 en Q2) 5 Turquie (pluie) 7 (+1,027 en Q3)

AlphaTauri

Pierre Gasly 12-2 Daniil Kvyat 12 Autriche 13

(+0,126 en Q2) 8 Styrie (pluie) 14

(+0,973 en Q2) 10 Hongrie 17

(+0,437 en Q1) 11 Grande-Bretagne 14

(+0,243 en Q2) 7 70e Anniversaire 16

(+0,728 en Q1) 10 Espagne 12

(+0,392 en Q2) 12

(+0,015 en Q2) Belgique 11 10 Italie 11

(+0,260 en Q2) 16 (+0,197 en Q1) Toscane 12 9 Russie 12

(+0,110 en Q2) 12 Eifel 13

(+0,072 en Q2) 9 Portugal 13 (+0,361 en Q2) 4 Émilie-Romagne 8 (+0,194 en Q3) 15 Turquie (pluie) 17

(+3,491 en Q1)

Racing Point

Sergio Pérez 8-3 Lance Stroll 6 Autriche 9

(+0,161 en Q3) 17

(+1,920 en Q3) Styrie (pluie) 13 4

(+0,168 en Q3) Hongrie 3 4 Espagne 5

(+0,107 en Q3) 8 Belgique 9 (+0,071 en Q3) 4 Italie 8

(+0,329 en Q3) 6 Toscane 7 (+0,045 en Q3) 4 Russie 13

(+0,326 en Q2 / problème en Q2) 5 Portugal 12 (+0,497 en Q2) 11 Émilie-Romagne 15 (+0,433 en Q2) 3 (+1,556 en Q3) Turquie (pluie) 1

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 13

(+0,065 en Q2, pneus tendres) Grande-Bretagne 6 3 70e Anniversaire 6

(+0,346 en Q3)

Sergio Pérez 1-0 Nico Hülkenberg 9 Eifel 20

(+0,901 en Q1)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 8-6 Antonio Giovinazzi 19

(+0,049 en Q1) Autriche 18 16 Styrie (pluie) 19

(+0,559 en Q1) 20

(+0,108 en Q1) Hongrie 19 18

(+0,202 en Q1) Grande-Bretagne 17 20

(+0,060 en Q1) 70e Anniversaire 19 14 Espagne 20

(+0,900 en Q1) 16 Belgique 18 (+0,207 en Q1) 14 Italie 18

(+0,196 en Q1) 13 Toscane 17 (+0,161 en Q1) 20

(+0,673 en Q1) Russie 17 19

(+0,385 en Q1) Eifel 14 16 Portugal 17 (+0,122 en Q1) 18 Émilie-Romagne 20 (+0,255 en Q1) 8 Turquie (pluie) 10 (+4,481 en Q3)

Haas

Kevin Magnussen 7-7 Romain Grosjean 16

(+0,070 en Q1) Autriche 15 15 Styrie (pluie) -

(pas de temps en Q1, problème) 16 Hongrie 18

(+0,255 en Q1) 16 Grande-Bretagne 19

(+0,485 en Q1) 17

(+0,717 en Q1) 70e Anniversaire 14 16 Espagne 17

(+0,181 en Q1) 20 (+0,476 en Q1) Belgique 17 15 Italie 16

(+0,270 en Q1) 20 (+0,279 en Q1) Toscane 15 18 (+0,089 en Q1) Russie 16 15 Eifel 16

(+0,321 en Q1) 19 (+0,144 en Q1) Portugal 18 17 (+0,021 en Q1) Émilie-Romagne 16 16 Turquie (pluie) 19 (+4,902 en Q1)

Williams

George Russell 14-0 Nicholas Latifi 17 Autriche 20

(+0,590 en Q1) 12 Styrie (pluie) 18

(+1,388 en Q1) 12 Hongrie 15 (+0,846 en Q2) 15 Grande-Bretagne 20

(+0,973 en Q1) 15 70e Anniversaire 18

(+0,673 en Q1) 18 Espagne 19 (+0,433 en Q1) 15 Belgique 19 (+0,508 en Q1) 19 Italie 20

(+0,130 en Q1) 18 Toscane 19 (+0,088 en Q1) 14 Russie 19

(+1,046 en Q1) 17 Eifel 18

(+0,248 en Q1) 14 Portugal 20 (+0,846 en Q1) 13 Émilie-Romagne 19 (+0,227 en Q1) 18 Turquie (pluie) 20 (+11,594 en Q1, accident en Q1)

