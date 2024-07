Duels en qualifs F1 : le point au GP de Grande-Bretagne 2024

Motorsport.com vous propose, après chaque séance qualificative de la saison 2024 de F1, de faire le point sur les duels entre les équipiers dans l'exercice du tour lancé. Il s'agit d'une expérience purement statistique.

Les tableaux des duels en qualifications sont basés sur les résultats officiels des séances de qualifications ainsi que des qualifs sprint, et non pas sur la position finale sur les grilles de départ respectives. Ce choix a été fait afin de ne pas avoir à tenir compte des pénalités qui peuvent être infligées, qu'elles aient été connues avant ou après les séances.

Quand un problème ou un incident quelconque, clairement identifié, touche un pilote et l'empêche de signer un temps plus représentatif dans le duel face à son équipier, il est dans la mesure du possible signalé dans le tableau.

Red Bull

Max Verstappen 15-0 (12-0 sans les sprints) Sergio Pérez 1 Bahreïn 5 (+0"358 en Q3) 1 Arabie saoudite 3 (+0"335 en Q3) 1 Australie 3 (+0"359 en Q3) 1 Japon 2 (+0"066 en Q3) 4 Chine (sprint) 6 (+0"347 en SQ3) 1 Chine 2 (+0"322 en Q3) 1 Miami (sprint) 3 (+0"235 en SQ3) 1 Miami 4 (+0"219 en Q3) 1 Émilie-Romagne 11 (+0"530 en Q1) 6 Monaco 16 (+0"349 en Q1) 2 Canada 16 (+0"966 en Q1) 2 Espagne 8 (+0"658 en Q3) 1 Autriche (sprint) 7 (+1"322 en SQ3) 1 Autriche 8 (+0"888 en Q3) 4 Grande-Bretagne 19 (+6"006 en Q1)

Mercedes

Lewis Hamilton 3-12 (2-10 sans les sprints) George Russell 9 (+0"225 en Q3) Bahreïn 3 8 (+0"144 en Q3) Arabie saoudite 7 11 (+0"059 en Q2) Australie 7 7 Japon 9 (+0"242 en Q3) 2 Chine (sprint) 11 (+0"058 en SQ2) 18 (+0"489 en Q1) Chine 8 12 (+0"028 en SQ2) Miami (sprint) 11 8 (+0"040 en Q3) Miami 7 8 (+0"270 en Q3) Émilie-Romagne 6 7 (+0"078 en Q3) Monaco 5 7 (+0"280 en Q3) Canada 1 3 Espagne 4 (+0"002 en Q3) 6 (+0"216 en SQ3) Autriche (sprint) 4 5 (+0"063 en Q3) Autriche 3 2 (+0"171s en Q3) Grande-Bretagne 1

Ferrari

Charles Leclerc 8-6 (7-4 sans les sprints) Carlos Sainz 2 Bahreïn 4 (+0"100 en Q3) 5 (+0"250 en Q3) Australie 2 8 (+0"104s en Q3) Japon 4 7 (+0"352 en SQ3) Chine (sprint) 5 6 Chine 7 (+0"008 en Q3) 2 Miami (sprint) 5 (+0"354 en SQ3) 2 Miami 3 (+0"073 en Q3) 4 Émilie-Romagne 5 (+0"263 en Q3) 1 Monaco 3 (+0"248 en Q3) 11 Canada 12 (+0"069 en Q2) 5 Espagne 6 (+0"005 en Q3) 10 (pas de temps en SQ3, pb technique) Autriche (sprint) 5 6 (+0"193 en Q3) Autriche 4 11 (+0"254s en Q2) Grande-Bretagne 7

Charles Leclerc 1-0 oliver bearman 2 Arabie saoudite 11 (+0"530 en Q2)

McLaren

Lando Norris 11-4 (9-3 sans les sprints) Oscar Piastri 7 Bahreïn 8 (+0"069 en Q3) 6 (+0"043 en Q3) Arabie saoudite 5 4 Australie 6 (+0"257 en Q3) 3 Japon 6 (+0"271 en Q3) 1 Chine (sprint) 8 (+3"050 en SQ3, boîte de vitesses) 4 Chine 5 (+0"108 en Q3) 9 (+0"311 en SQ3) Miami (sprint) 6 5 Miami 6 (+0"081 en Q3) 3 (+0"017 en Q3) Émilie-Romagne 2 4 (+0"118 en Q3) Monaco 2 3 Canada 4 (+0"082 en Q3) 1 Espagne 10 (pas de temps en Q3, sortie de piste) 2 Autriche (sprint) 3 (+0"208 en SQ3) 2 Autriche 7 (+0"330 en Q3) 3 Grande-Bretagne 5 (+0"207s en Q3)

Aston Martin

Fernando Alonso 8-7 (7-5 sans les sprints) Lance Stroll 6 Bahreïn 12 (+0"399 en Q2) 4 Arabie saoudite 10 (+0"726 en Q3) 10 (+0"480 en Q3) Australie 9 5 Japon 16 (+0"770 en Q1) 3 Chine (sprint) 15 (+0"558 en SQ2) 3 Chine 11 (+0"186 en Q2) 8 (+0"044 en SQ3) Miami (sprint) 7 15 (+0"205 en Q2) Miami 11 19 (+0"459 en Q1) Émilie-Romagne 13 14 (+0"291 en Q1) Monaco 13 6 Canada 9 (+0"473 en Q3) 11 Espagne 14 (+0"244 en Q2) 13 (+0"031 en SQ2) Autriche (sprint) 12 15 Autriche 17 (+0"163 en Q1) 10 (+0"332 en Q3) Grande-Bretagne 8

Alpine

Pierre Gasly 5-10 (4-8 sans les sprints) Esteban Ocon 20 (+0"155 en Q1) Bahreïn 19 18 (+0"004 en Q1) Arabie saoudite 17 17 (+0"365 en Q1) Australie 15 17 (+0"308 en Q1) Japon 15 16 Chine (sprint) 17 (+0"088 en SQ1) 15 (+0"240 en Q2) Chine 13 16 (+0"312 en SQ1) Miami (sprint) 13 12 Miami 13 (+0"047 en Q2) 15 (+0"475 en Q2) Émilie-Romagne 12 10 Monaco 11 (+0"389 en Q2) 15 Canada 18 (+0"146 en Q1) 7 Espagne 9 (+0"268 en Q3) 9 (+0"523 en SQ3) Autriche (sprint) 8 13 (+0"085 en Q2) Autriche 10 20 (+5"247 en Q1) Grande-Bretagne 18

Williams

Alexander Albon 12-2 (11-0 sans les sprints) Logan Sargeant 13 Bahreïn 18 (+0"373 en Q1) 12 Arabie saoudite 19 (+0"419 en Q1) 12 Australie Forfait 14 Japon 19 (+0"176 en Q1) 18 Chine (sprint) 20 (+0"111 en SQ1) 14 Chine 20 (+0"974 en Q1, tête-à-queue) 20 (+0"307 en SQ1) Miami (sprint) 19 14 Miami 17 (+0"144 en Q1) 14 Émilie-Romagne 20 (Pas de chrono) 9 Monaco 15 (+0"397 en Q1) 10 Canada 13 (+0"251 en Q2) 19 Espagne 20 (+0"356 en Q1) 19 (+0"236 en SQ1) Autriche (sprint) 15 16 Autriche 19 (+0"120 en Q1) 9 Grande-Bretagne 12 (+0"242s en Q2)

VCARB

Yuki Tsunoda 10-5 (9-3 sans les sprints) Daniel Ricciardo 11 Bahreïn 14 (+0"149 en Q2) 9 Arabie saoudite 14 (+0"461 en Q2) 8 Australie 18 (+1"297 en Q1) 10 Japon 11 (+0"055 en Q2) 19 (+0"571 en SQ1) Chine (sprint) 14 19 (+0"303 en Q1) Chine 12 15 (Pas de chrono) Miami (sprint) 4 10 Miami 18 (+0"293 en Q1) 7 Émilie-Romagne 9 (+0"209 en Q3) 8 Monaco 12 (+0"376 en Q2) 8 (+0"236 en Q3) Canada 5 17 Espagne 18 (+0"090 en Q1) 14 Autriche (sprint) 16 (+0"024 en SQ1) 14 (+0"123 en Q2) Autriche 11 13 Grande-Bretagne 15 (+0"680s en Q2)

Stake

Valtteri Bottas 13-2 (11-1 sans les sprints) Zhou Guanyu 16 Bahreïn 17 (+0"001 en Q1) 16 Arabie saoudite Pas de chrono (accident en EL3) 13 Australie 20 (+0"848 en Q1) 13 Japon 20 (+0"541 en Q1) 9 Chine (sprint) 10 (+2"493 en SQ3) 10 Chine 16 (+0"336 en Q1) 18 (+0"093 en SQ1) Miami (sprint) 17 16 Miami 20 (+0"361 en Q1) 16 Émilie-Romagne 17 (+0"208 en Q1) 17 Monaco 18 (+0"516 en Q1) 17 Canada 20 (+0"926 en Q1) 12 Espagne 15 (+0"511 en Q2) 18 Autriche (sprint) 20 (+0"472 en SQ1) 18 Autriche 20 (+0"214 en Q1) 16 (+1"241s en Q1) Grande-Bretagne 14

Haas