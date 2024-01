L'écart entre F2 et F1 est "trop grand", selon Sargeant

Logan Sargeant a été le dernier pilote confirmé pour la saison 2024, l'Américain s'apprêtant désormais à disputer sa seconde saison dans la discipline, toujours chez Williams. La campagne 2023 n'a pas été de tout repos pour lui, qui s'est montré discret sportivement (avec un seul point inscrit au terme de l'exercice) tout en se faisant parfois remarquer négativement en piste, avec quelques accidents. Le directeur de l'écurie basée à Grove, James Vowles, a toutefois choisi de lui faire confiance à nouveau.

Revenant sur cette première année en F1, disputée après une seule saison complète en F2, Sargeant estime que si certains aspects des deux disciplines peuvent se rejoindre et l'ont aidé, une kyrielle d'autres ont été bien plus difficiles à appréhender, la faute à une trop grande différence, rendant l'adaptation compliquée.

S'exprimant pour Motorsport.com sur ce sujet, il a expliqué : "Ça m'a clairement aidé [d'avoir connu la F2], à 100%. Je pense que la F2 est une excellente discipline avec de bons pilotes, mais je pense que l'écart entre les voitures est probablement un peu trop grand par rapport à ce qu'il devrait être. Il y a tellement plus de détails en F1, et il y a tellement plus de choses qui contribuent à la performance par rapport au simple fait de monter dans la voiture et de piloter comme vous le faites en F2."

La complexité de la F1, les nombreux détails, tout cela crée selon lui un vrai fossé entre les deux. "Il y a tellement de choses que l'on peut faire du point de vue du pilotage que l'on ne peut pas faire dans une F2. Il y a tellement plus d'éléments qui contribuent à la performance au-delà même du simple fait de monter dans la voiture et de piloter comme en F2", répète-t-il.

"J'ai l'impression que c'est ce qui manque. En F2, il suffit de monter dans la voiture et de piloter, alors qu'en F1, beaucoup de choses doivent être réunies avant de pouvoir être rapide. Et c'est un truc qui manque à la F2, c'est sûr. Et puis oui, les voitures, à mon avis, ne sont pas assez rapides [en F2]."

En 2024, les châssis de F2 signés Dallara datant de 2018 vont être remplacés par une version 2024 qui rapprochera un peu plus les voitures des F1 à effet de sol actuelles.

Une saison de rookie difficile pour Sargeant

Logan Sargeant a connu plusieurs sorties de piste en 2023, dont celle des qualifications au GP du Japon.

Quant à sa propre saison, Logan Sargeant a déclaré : "Je pense que le plus grand défi est de tout mettre bout à bout chaque week-end. Tout au long d'un week-end de F1, il y a tant de variables et tant de choses qu'il faut réussir à mettre en place sur le plan opérationnel. C'est vraiment difficile [à faire] parfaitement tout au long d'un Grand Prix. Je pense que c'est le plus gros problème. Mais l'expérience aide à faire en sorte que tout cela vienne naturellement. Je pense que c'est ce qui m'a parfois freiné et c'est quelque chose que j'essaie encore de maîtriser."

Le seul point inscrit en 2023 est venu au terme du GP des États-Unis, avec une dixième place glanée sur tapis vert. Il s'agissait de la première unité inscrite par un Américain en F1 depuis Michael Andretti en 1993, même s'il faut se souvenir que Scott Speed avait signé deux neuvièmes places et deux dixièmes places en 2006 et 2007 pour le compte de Toro Rosso, à une époque où seuls les huit premiers inscrivaient des points.

Même s'il reconnait que c'était une bonne chose de pouvoir entrer dans l'Histoire de la F1, il a surtout voulu mettre en avant l'importance à ses yeux d'un week-end globalement bien exécuté : "Que je marque un point ou non, je veux réaliser des week-ends propres où je mets tout bout à bout. Et si cela nous permet de marquer des points, alors c'est génial. Si cela signifie que nous ne marquons pas de points, alors c'est comme ça. Mais au moins, je sais que j'ai pu en tirer le maximum. C'est tout ce que je recherche. Les points ne sont qu'un bonus."

Avec Mandy Curi