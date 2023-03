Horner : Une écurie "a contacté nos sponsors" pour nuire à Red Bull

Charger le lecteur audio

Étonnante révélation que celle faite par Christian Horner. Qualifiant le procédé de "sournois" sans toutefois en être surpris, le directeur de Red Bull a expliqué à quel point l'univers impitoyable de la Formule 1 s'était manifesté l'an dernier en pleine polémique autour de l'infraction de l'écurie au Règlement Financier 2021. Un cas d'école de luttes d'influences, que le Britannique déplore à peine mais qui se veut révélateur.

Dans un entretien accordé au quotidien anglais i, Christian Horner revient notamment sur les retombées de l'affaire du plafond budgétaire, qui s'est soldée par des sanctions décidées par la FIA après avoir reconnu Red Bull coupable d'une "infraction mineure".

"Ça a terni notre image", explique le dirigeant de la structure de Milton Keynes. "Ce genre de choses est utilisé par vos rivaux. L'un d'entre eux a contacté nos sponsors et nos partenaires en leur suggérant que l'on allait jeter le discrédit sur leurs marques. C'était tout simplement sournois. Ma femme m'a toujours dit qu'une tape dans le dos n'était qu'à quelques centimètres d'un coup de pied au cul. Mais tant que l'on est à l'aise avec les décisions que l'on prend, ça va. C'est ainsi que je vis ma vie."

"Ça fait partie du jeu..."

L'environnement particulier du paddock F1, dont Christian Horner ne cache pas être un acteur comme un autre depuis maintenant 18 ans, incite également Red Bull à ne rien prendre acquis sportivement, même après deux doublés consécutifs et une écrasante domination affichée en ce début de championnat 2023.

"Il y a toujours quelque chose, toujours une directive qui tombe, qui change la donne", prévient-il. "Vous pouvez être sûr que les autres vont se demander comment ils peuvent nous ralentir. Ça fait partie du jeu. En l'ayant vécu par le passé, on devient plus aguerri dans la manière de le gérer."

Les rouages du paddock n'ont plus de secret pour Christian Horner.

Cette supériorité, Christian Horner n'aurait pas misé dessus, y compris il y a un an au moment d'entrer dans la nouvelle ère de la Formule 1 : "Les attentes étaient en fait assez modestes à l'approche de la saison 2022, avec probablement le plus gros changement de réglementation de ces 30 dernières années. Mercedes est arrivé avec une voiture qui ne ressemblait à aucune autre. Et à ce moment-là on se demande si l'on n'a pas manqué la cible, s'ils ont vu quelque chose que l'on n'a pas vu dans le règlement. La question était de savoir si ça allait nous mettre dans l'embarras."

Après les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite, Red Bull mène grand train et ses deux pilotes ne sont séparés que d'un point en tête du championnat. La victoire de Sergio Pérez à Djeddah peut ouvrir la perspective d'une lutte interne, mais le Mexicain devra se montrer particulièrement solide mentalement pour cela, de l'aveu-même de son patron.

"Checo était sur la corde raide quant à sa carrière [fin 2020]", se souvient Christian Horner. "On lui a offert un contrat, ça lui a apporté une deuxième victoire, et maintenant il a remporté quatre Grands Prix [pour Red Bull] et signé de nombreux podiums. Il pilote de mieux en mieux et retrouve sa confiance. Le plus gros défi pour Checo, c'est de maintenir cette confiance sur 23 Grands Prix, car c'est là que Max est devenu très fort ces dernières années avec sa régularité implacable."