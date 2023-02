Les écuries veulent tripler les frais d'entrée en F1 pour Andretti

Charger le lecteur audio

Selon nos informations, les dix équipes du plateau veulent que cette somme soit portée à au moins 600 M$. Un directeur d'équipe a confié à Motorsport.com qu'il s'agissait du montant le plus bas qui ait été mentionné, et qu'il pourrait être plus élevé. Si un accord était trouvé, le nouveau montant pourrait contraindre Michael Andretti à revoir ses plans.

Andretti a toujours comme autre option de racheter une écurie existante, après avoir essuyé le refus de Sauber et d'autres. Curieusement, cette augmentation potentielle des droits d'entrée est évoquée alors que les dirigeants de Red Bull s'interrogent sur l'avenir d'AlphaTauri et envisagent son déménagement en Angleterre ou sa mise en vente.

On sait qu'Andretti s'est renseigné par le passé pour faire l'acquisition de l'équipe italienne, et ces discussions pourraient reprendre. Le prix souhaité par Red Bull est probablement bien supérieur à la somme de 600 M$ mais Andretti détiendrait alors une bonne base de départ avec l'usine de Faenza et le département aérodynamique basé en Grande-Bretagne, sans payer une somme de compensation pour ses concurrents.

La taxe anti-dilution de 200 M$ existe depuis la signature des derniers Accords Concorde en août 2020 et elle est en place jusqu'au terme de la saison 2025. Elle garantit à chacune des écuries existantes un versement de 20 M$ si une nouvelle équipe arrive. Elle a pour objectif de compenser la potentiel perte de revenus en matière de primes. N'ayant pas réussi à racheter une écurie existante, Andretti a concentré ses efforts sur un projet partant d'une feuille blanche. Il est ainsi prêt à s'acquitter de la somme de 200 M$ pour un engagement en 2025, dernière année des actuels Accords Concorde.

L'alternative pour Andretti sera-t-elle de racheter AlphaTauri ?

La FIA a officiellement ouvert la porte en janvier lorsqu'elle a annoncé l'ouverture d'un appel à candidatures pour un engagement en 2025, 2026 ou 2027. Il s'agit de la première étape du processus. Trois écuries potentielles auraient franchi cette première échéance puisque Hitech et Panthera Asia auraient manifesté leur intérêt. La taxe anti-dilution sera payée uniquement si une écurie candidate passe avec succès toutes les évaluations et qu'elle est acceptée par la FIA. Si tel est le cas, elle fera alors l'objet d'un important débat.

L'an dernier, quand le projet Andretti a commencé à prendre de l'épaisseur, les écuries ont clairement fait savoir que la somme de 200 M$ n'étaient plus suffisante. Son montant avait été établi durant l'été 2020 en pleine crise du Covid et alors que le début de la saison avait été largement reporté avant de se tenir sans spectateurs. À l'époque, plusieurs écuries étaient sous une forte pression financière et les craintes de perdre une d'entre elles étaient réelles. La vente de Williams à Dorilton cet été-là a également donné une idée de la valeur du plateau.

Ces trois dernières années, la situation a radicalement changé puisque le plafond budgétaire a réduit les dépenses, et l'intérêt suscité par la série Drive to Survive a aidé à augmenter les revenus des écuries, qui sont toutes aujourd'hui dans une situation saine, certaines ayant même éconduit des acheteurs potentiels. La valeur des écuries actuelles a considérablement augmenté et elles se méfient de l'effet que pourrait avoir l'arrivée d'une 11e structure.

Publiquement, la ligne commune des patrons d'écurie est de faire confiance à la FIA et à la F1 pour mener un processus d'appel d'offres juste et déterminer si un projet est viable. Ils soulignent que tout nouvel arrivant doit apporter une plus-value au championnat.

Michael Andretti voit un nouvel obstacle se dresser sur sa route.

Cependant, alors que la candidature d'Andretti a semblé renforcée par le partenariat avec General Motors/Cadillac, en coulisses les écuries restent déterminées à maintenir le plateau à 20 voitures. Le soutien du constructeur américain est largement perçu comme un exercice de rebranding. À partir de 2026, il y aura de nouveaux Accords Concorde, avec une taxe anti-dilution inévitablement beaucoup plus importante. C'est ce qui explique pourquoi Andretti veut s'engager en 2025.

Toutefois, les écuries veulent modifier le montant de la taxe pour 2025, même si l'appel d'offres est lancé. Une procédure pour un tel changement existe, et les dix équipes ainsi que la F1 devraient s'entendre à l'unanimité pour que cela se concrétise. Après des mois de débat, il semble que ce soit sur le point de se produire.

Andretti a clairement indiqué être prêt à payer les 200 M$, mais on ne sait pas quelle serait sa réaction, ainsi que celle de ses investisseurs, si cette somme augmentait soudainement. Il pourrait même y avoir une contestation juridique, qui pourrait devenir un obstacle à un futur engagement.

Comme indiqué, la taxe anti-dilution est techniquement liée à la perte potentielle de primes une fois qu'une écurie supplémentaire arrive. La somme de 600 M$ envisagée refléterait l'accord le plus récent, celui entre Sauber et Audi, et cela risque de devenir un point de crispation.