Eddie Jordan révèle les dessous du premier test de Schumacher en F1

Lorsque Bertrand Gachot a été incarcéré pour avoir utilisé du gaz lacrymogène lors d'un différend avec un chauffeur de taxi, Jordan Grand Prix a dû le remplacer sans perdre de temps en vue de la course de Formule 1 suivante, à Spa-Francorchamps. Très vite, le choix s'est porté sur le jeune Michael Schumacher, fraîchement couronné enF3 Allemagne, qui brillait avec Sauber et Mercedes en Championnat du monde des Voitures de sport.

Le directeur d'équipe Eddie Jordan souhaitait néanmoins permettre au jeune loup de faire quelques tours de roue avant de le lancer dans le grand bain, et c'est logiquement que la structure de Silverstone s'est tournée vers la piste qui se trouve à 500 mètres de son usine. Initialement sans succès…

"Je ne pouvais pas discuter avec Silverstone car quelqu'un avait déjà réservé la piste", explique Jordan dans le podcast Formula For Success. "J'ai demandé : 'Mais qui est-ce que ça peut bien être ?'. Mais ils ne voulaient pas me le dire. Alors j'ai sauté dans ma voiture et je me suis rendu à Silverstone pour ne trouver nul autre que Nick Faldo, auteur de six victoires en grand chelem [en golf], dans sa Porsche 956 ; il ne pouvait l'assurer pour la route, alors il avait réservé la piste pour la journée."

"Je lui ai dit : 'Nick, je crois qu'il faut qu'on trouve un compromis de quelque sorte que ce soit, là, qu'on trouve un genre d'accord. Et si tu me rendais un immense, immense service en nous laissant rouler quand tu ne roules pas, tandis que tu peux rouler quand nous ne roulons pas ?'. Et après un marchandage animé, il s'est mis d'accord avec moi."

Michael Schumacher (Jordan) en piste pour son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps

Eddie Jordan a ainsi proposé à Nick Faldo de tester la Jordan 191 en fin d'après-midi, mais un obstacle de taille existait : le golfeur anglais était nettement plus grand que le commun des pilotes de Formule 1, mesurant par exemple 17 centimètres de plus que Schumacher, qui avait passé la journée dans cette monoplace.

"Pour ceux qui ne connaissent pas Nick, il fait 1,91 m. C'est un géant", souligne Jordan. "Bref, quand il a tenté de monter dans la voiture, il n'y arrivait pas, comme vous pouvez vous y attendre, car ces voitures sont minuscules. Alors il a fallu qu'il se serre et qu'il rentre en biais. Le seul problème est que nous ne pouvions pas mettre le volant. Si quelque chose était arrivé, j'aurais été accusé d'homicide involontaire, car c'était du suicide, ça n'aurait jamais dû se faire, mais il voulait piloter la voiture à tout prix. Et il l'a pilotée. Il nous dira probablement s'il l'a bien pilotée ou non, mais on a notre avis ! Bref, c'est Nick, un vrai champion."

Et il a fallu un certain temps à Faldo pour se rendre compte de ce qu'il avait vécu. "Une dizaine d'années plus tard, il m'a appelé et m'a dit : 'Écoute EJ, j'ai juste besoin de tirer un truc au clair. Cette personne qui était dans ta voiture ce jour-là, quelqu'un m'a dit que c'était la toute première fois de Michael Schumacher dans une Formule 1, tu peux me dire si c'est le cas ?'. Et c'est une histoire vraie. C'était la première fois de Michael Schumacher dans une F1. Nick Faldo lui a donné les tours de piste, et nous avons donné à Nick la voiture pour qu'il tourne avec. Tout le monde est rentré content, surtout Nick Faldo. Et maintenant, il jubile d'avoir testé la même voiture que le grand Michael Schumacher, il le dit à tout le monde !"

Avec Jonathan Noble