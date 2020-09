EL1 - Bottas et Mercedes nettement devant, Verstappen casse un aileron

Les essais libres du GP d'Italie 2020 débutent sous le chaud soleil de Lombardie, avec 23°C dans l'air et 32°C sur la piste. Après quelques tours d'installation, la piste se vide et reste silencieuse un quart d'heure complet, jusqu'à la sortie des stands d'Albon dont il s'agit du premier tour. Le Thaïlandais signe le premier chrono du jour, en 1'24"0, mais celui-ci est supprimé pour un passage trop au large dans la Parabolique.

Après un court passage en tête de Räikkönen et Ocon, Albon retrouve la première place, en 1'22"2 (en pneus mediums). Il y a déjà énormément de trafic dans les premiers tours en piste, tandis que plusieurs pilotes utilisent l'échappatoire de la seconde chicane après un freinage manqué, à l'image de Vettel et de Grosjean.

Après la première demi-heure, Hamilton prend les commandes en 1'21"6 (en pneus durs). Le Britannique devance à cet instant de la séance Verstappen de 0"277 et Ricciardo de 0"343, tous deux en gommes blanches également. De nombreux temps sont annulés, toujours pour des sorties hors piste dans la Parabolique, comme c'est le cas pour Bottas et Norris entre autres.

En mediums, Bottas s'empare des commandes pour 0"019. Peu après, dans un tour lancé, Verstappen perd le contrôle de sa Red Bull dans Ascari et va briser son aileron avant sur les TecPro à la sortie de la chicane. Le drapeau rouge est brandi mais le Néerlandais parvient à repartir et rentrer au stand, au volant d'une monoplace relativement peu abîmée. La piste est rapidement rouverte mais les pilotes prennent leur temps pour la reprendre.

On s'affaire sur RB16 au numéro 33 dans le garage Red Bull, alors que chez Racing Point la voiture de Pérez est montée sur tréteaux. Räikkönen et les Haas sont les premiers à retrouver le circuit, bientôt suivis par une grande partie du peloton. Les pneus tendres (rouges) font leur apparition.

En tendres, Bottas améliore sa marque en 1'20"7, deux dixièmes devant Hamilton et quasiment huit dixièmes devant Albon. Armé des pneus rouges aussi, Verstappen retrouve la piste une demi-heure avant la fin de ces essais libres, et échoue à neuf dixièmes de la Mercedes #77. En mediums, Kvyat s'est intercalé entre les deux Red Bull. Gasly, sixième et en mediums également, est le dernier pilote dans la seconde, à 0"964 de Bottas.

En dehors du top 6, c'est très serré entre Racing Point, McLaren, Renault et même la Ferrari de Leclerc, l'ensemble de ces monoplaces étant entre 1" et 1"4 de la tête. Il est à noter que Ricciardo (qui a d'ailleurs changé des éléments moteur pour ce GP) et Leclerc étaient chaussés de mediums. Vettel est de nouveau bien plus en difficulté à l'avant-dernier rang, à 2,2 secondes, et sort même trop large dans les Lesmo, sans gravité mais avec gravier.

Bottas, coincé par deux fois derrière les Williams, distribue les certificats de cécité puis commet une erreur à la seconde chicane, qu'il doit couper, avant d'avoir à faire de même à la première chicane, s'offrant un petit exercice de gymkhana entre les rangées de polystyrène. Gasly sort de piste à la sortie de la seconde chicane et, malgré une arrivée dans le gravier, ne touche pas le mur et n'y reste pas coincé.

La séance s'achève sans amélioration notable.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 1