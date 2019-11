EL1 - Bottas en forme, Ricciardo met de l'huile, Vettel dans le rail

Sur une piste à 35°C et sous un beau soleil, Kvyat est le premier en piste mais c'est Vettel qui réalise la première marque, en 2'06, un temps qui ne tient évidemment pas longtemps puisque Leclerc réalise 1'40"2. Il est à noter que l'Allemand dispose sur sa Ferrari d'une configuration d'échappements très particulière puisque les deux wastegate sont écartés, formant un Y, au-dessus de l'échappement principal.

Côté Hamilton, les nouveautés sont principalement cosmétiques puisque la Mercedes W10 du sextuple Champion du monde arbore provisoirement le numéro 1 en lieu et place de son habituel 44 sur l'avant de la monoplace. Le Britannique dispose également d'un casque spécial, doré et rouge. Pendant qu'il s'installe, Bottas signe la meilleure marque, en tendres, avec 1'38"0 puis 1'37"9. Le Finlandais s'élancera du fond de grille en raison d'un changement moteur.

Incertain pour le week-end car malade, Russell prend la piste pour cette séance. Il est le dernier pilote à signer un temps mais ne semble pas particulièrement sur la réserve en ce début de roulage. Les pilotes subissent de nombreux travers et passages au large sur un tracé encore poussiéreux, à l'image de Verstappen qui revient à moins de trois dixièmes de Bottas mais en passant allègrement en dehors du circuit entre les deux derniers virages.

Un peu plus de 50 minutes avant la fin de séance, Hamilton réalise 1'37"5 pour prendre les commandes avant de rentrer au stand à vitesse réduite, le moteur suscitant visiblement de l'inquiétude chez son pilote même si son ingénieur, Peter Bonnington, se veut rassurant ; l'équipe confirmera plus tard qu'il s'agissait d'un simple problème de capteur. L'équipe en profite pour lui ôter le numéro 1 et remettre le 44. À mi-séance, Bottas est le premier pilote des écuries de pointe à chausser les mediums (jaunes). Avec réussite puisqu'il se hisse en haut de la feuille des temps, en 1'36"9. Verstappen, en tendres, s'intercale entre les Mercedes, à une demi-seconde du Finlandais.

Une demi-heure avant la fin de séance, et alors que les pilotes ont pour la plupart entamé les longs relais, la Renault de Ricciardo subit un problème mécanique dans le dernier secteur : l'Australien perd beaucoup d'huile dans les deux derniers virages et s'immobilise dans l'échappatoire au début de la ligne droite. Juste derrière lui au moment de la casse, Gasly a droit à une douche désagréable alors que Bottas, plus loin mais sur un tour lancé, manque de perdre sa voiture mais parvient à la rattraper et à éviter un accident. Le drapeau rouge est brandi pour évacuer la R.S.19 et procéder au nettoyage du tracé.

La séance reprend à 17 minutes de la fin. Vettel se rapproche à 1,9 seconde de Bottas, en mediums. Mais l'Allemand part à la faute à la sortie du virage 19 dans un autre tour lancé, à quelques instants du drapeau à damier. Il tape par l'arrière et par deux fois le rail de sécurité, abîmant son aileron ainsi que son demi-train arrière côté gauche. Cela met fin à la séance.

