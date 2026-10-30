Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de Mexico

EL1 - Leclerc devance Antonelli à Mexico

Le pilote Ferrari a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, marquée par la présence de dix rookies.

Filip Cleeren

Publié: 30 oct. 2026, 19:38

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Charles Leclerc a largement dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico de Formule 1, devançant Kimi Antonelli, deuxième, au terme d'une séance marquée par la présence de dix rookies.

Le pilote Ferrari a signé un temps de 1'18''128, soit six dixièmes de mieux que celui qui est en passe de devenir champion du monde. Son coéquipier chez Mercedes, Frederik Vesti, a complété le top 3 en 1'18''861.

Vesti, qui remplaçait George Russell, était l'un des dix rookies présents en EL1. Toutes les équipes, à l'exception de Ferrari, avaient confié leur monoplace à un jeune pilote pour cette séance. Le Mexique constitue en effet un terrain propice à ce type d'exercice, les conditions de roulage en EL1 étant peu représentatives de celles du reste du week-end.

La séance débute non seulement au moins 90 minutes avant les qualifications et la course, prévues respectivement samedi et dimanche, mais le circuit évolue également beaucoup au fil du week-end, puisqu'il est rarement utilisé au cours de l'année.

Cette évolution s'est fait ressentir dès le début des essais. Leclerc a d'abord établi la référence en 1'21''965, avant que les chronos ne chutent rapidement. Roulant avec les pneus durs, Antonelli a ainsi amélioré ce temps de 1''151.

Le pilote de 20 ans a ensuite gagné sept dixièmes supplémentaires lors de sa tentative suivante, en 1'20''155, avant que Leclerc ne reprenne les commandes en 1'19''197, soit 0''303 de mieux que le tour suivant d'Antonelli.

Les deux pilotes ont largement dominé les premiers relais, tandis qu'Isack Hadjar rencontrait des problèmes sur l'unité de puissance de sa Red Bull. Lewis Hamilton s'est ensuite invité dans la lutte en signant un 1'19''869, qui lui a permis de prendre la troisième place après 25 minutes.

Le pilote Ferrari a ensuite amélioré sa propre référence de 0''060, avec un tour en 1'19''137, avant que les premières tentatives en pneus tendres ne débutent à la mi-séance.

Leclerc a immédiatement frappé fort en signant un 1'18''128, soit 1''009 de mieux que la référence de son coéquipier en pneus durs. Antonelli a ensuite réalisé un 1'18''787, à 0''659 du Monégasque.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Derrière les trois premiers, les pilotes ont connu davantage de difficultés dans ces conditions de faible adhérence. Des problèmes techniques ont notamment perturbé Freddie Slater, qui remplaçait un titulaire chez Audi, tandis que les deux McLaren de Leonardo Fornaroli et Oscar Piastri sont sorties de piste dans le premier secteur.

Piastri, sur le circuit où il avait perdu la tête du championnat l'an dernier, n'est jamais parvenu à trouver le bon rythme avec sa MCL40. Son meilleur tour en pneus tendres, réalisé à 15 minutes de la fin, l'a placé à 1''248 de la référence.

C'est finalement Vesti qui s'est hissé dans le trio de tête avec un temps de 1'18''861, à seulement 0''080 d'Antonelli.

C'est à ce moment que Jak Crawford a provoqué une brève intervention de la voiture de sécurité virtuelle après avoir immobilisé l'Aston Martin de Lance Stroll au premier virage. Les pilotes sont ensuite repassés aux gommes les plus dures pour les dix dernières minutes.

Le temps de Leclerc, en 1'18''128, n'a donc plus été battu. Le Monégasque a devancé Antonelli de 0''659 et Vesti de 0''733, tandis que Hamilton a terminé quatrième à 0''738.

La cinquième place est revenue à Ayumu Iwasa, qui remplaçait Max Verstappen chez Red Bull. Le champion en titre de Super Formula a signé un 1'19''113 avec les pneus mediums, devant Pierre Gasly, sixième avec les gommes tendres.

Le pilote Alpine a réalisé un temps de 1'19''210. Fernando Alonso (+1''229), Piastri (+1''248), Oliver Bearman (+1''284) et Arvid Lindblad (+1''350) ont complété le top 10.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 11 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

0.067 S 194.787 12

N. Tsolov Racing Bulls

91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

0.059 S 194.643 13 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

0.004 M 194.633 14

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

0.338 S 193.810 15 R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

0.036 M 193.723 16 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

0.024 M 193.665 17

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

0.229 S 193.112 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

0.160 M 192.728 19 J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

0.408 M 191.755 20 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

0.066 M 191.598 21

F. Slater Audi

98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

0.076 H 191.418 22 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

0.420 M 190.430 Voir les résultats complets

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