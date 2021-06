EL1 - Mercedes lance le week-end avec un doublé

Ce n'est pas à l'issue de ces Essais Libres 1 du Grand Prix de France que l'on tirera des conclusions sur la hiérarchie des écuries au Castellet, surtout en ce qui concerne les top teams que sont Mercedes et Red Bull.

La première moitié de séance au Circuit Paul Ricard, où la majorité des pilotes ont roulé en durs, a été nettement favorable aux Red Bull, avec Max Verstappen en 1'34"139 et Sergio Pérez en 1'34"193, quand Valtteri Bottas et Lewis Hamilton n'ont pu faire mieux que 1'34"692 et 1'34"833.

Cependant, la tendance s'est inversée lorsque les compétiteurs ont chaussé les pneus tendres, Bottas et Hamilton grappillant plus d'une seconde en 1'33"448 et 1'33"783 respectivement. Verstappen, lui, a dû se contenter d'un 1'33"880, se plaignant d'un train avant qui "ne veut pas tourner". Pérez, pour sa part, n'a même pas amélioré sa marque avec les gommes à bandes rouges.

Derrière, cette première séance est prometteuse pour Alpine avec Esteban Ocon cinquième à moins d'une seconde du meilleur temps et Fernando Alonso septième, prenant en sandwich la McLaren de Daniel Ricciardo. Pierre Gasly, Lando Norris et Yuki Tsunoda complètent le top 10.

Il est difficile de savoir si Ferrari est en réelle difficulté, Charles Leclerc étant 11e et Carlos Sainz 16e (l'Espagnol en pneus durs), tandis que le pilote essayeur Roy Nissany a pris le volant de la Williams de George Russell pour ces EL1 mais est à plus de deux secondes de son coéquipier Nicholas Latifi.

De nombreuses sorties de piste ont eu lieu lors de cette séance, avec notamment des tête-à-queue pour Mick Schumacher dans le virage 3 (le pilote Haas a touché le mur par l'avant), Yuki Tsunoda au dernier virage, Sebastian Vettel au Beausset (avec un choc contre la barrière par l'arrière) et enfin Carlos Sainz au virage 2.

Ce virage 2 est justement celui où Valtteri Bottas a endommagé son aileron avant en passant sur le vibreur, provoquant l'ire de son écurie. "Ces bandes jaunes au virage 2 ont terriblement endommagé notre voiture", s'est plaint Ron Meadows, directeur sportif Mercedes, auprès du directeur de course Michael Masi, par voie de radio. "Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de livres de dégâts. Elles ont absolument démoli notre voiture... parce qu'on sort un mètre trop large." Masi a calmement répondu : "C'est un peu plus d'un mètre, mais je vais regarder ça."

Grand Prix de France - Essais Libres 1