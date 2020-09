EL1 - Les Mercedes en tête, les Haas au garage

Ce week-end commence bien mal pour l'écurie Haas à Spa-Francorchamps. Non seulement la VF-19 manque de compétitivité, mais Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont vu leur séance s'arrêter après les tours d'installation, le Français se plaignant à la radio : "Je n'ai pas de puissance." Il s'est effectivement avéré nécessaire de changer le groupe propulseur des deux monoplaces, qui n'ont donc pas signé le moindre chrono. Les mécaniciens de l'équipe américaine ont du pain sur la planche pour préparer les voitures en vue des EL2.

Victime d'un problème technique indéterminé, l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi a subi le même sort et n'a pu effectuer que deux tours d'installation. Autrement, cette première séance d'essais libres s'est avérée assez classique, avec une première vingtaine de minutes très calme, lors de laquelle seul Charles Leclerc a signé un tour chronométré, en 1'47, tandis que les Mercedes et la Ferrari de Sebastian Vettel n'ont même pas pris la piste.

À l'issue de la première salve de chronos après 40 minutes de séance, Lewis Hamilton était en tête du classement avec un temps de 1'45"298 en pneus mediums. Suivaient Max Verstappen (1'45"470, durs), Valtteri Bottas (1'45"664, durs), Lance Stroll (1'45"710, tendres), Sergio Pérez (1'45"784, tendres) et Lando Norris (1'46"096, mediums), le reste du peloton mené par les AlphaTauri étant relégué à plus de 1,3 seconde. Les Ferrari étaient remarquablement mal placées, avec Leclerc 12e et Vettel 17e sur les 17 pilotes ayant réalisé un chrono. Tous deux avaient roulé en pneus durs, et le Monégasque avait fait plusieurs blocages de roue.

Par la suite, la plupart des pilotes ont chaussé les gommes tendres, et Bottas a signé le meilleur temps en 1'44"493, d'un souffle devant Hamilton, Verstappen et Pérez. La hiérarchie était globalement respectée avec Stroll et Albon complétant le top 6 devant un quatuor composé des Renault et des McLaren, puis les AlphaTauri, ces dernières en mediums. La principale surprise est la position des Ferrari, victorieuses à Spa l'an passé, qui n'ont pas l'air à l'aise : Leclerc et Vettel sont 14e et 15e respectivement.

À noter que Bottas a connu une crevaison sans gravité en fin de séance, après avoir commis lui aussi un gros blocage de roue, à l'Arrêt de Bus – sans qu'il y ait forcément de causalité entre les deux faits.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 1

Voir aussi :