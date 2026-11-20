Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de Las Vegas

EL1 - La pluie noie les premiers essais libres du Grand Prix de Las Vegas

Sous une pluie persistante, qui a transformé le circuit du Grand Prix de Las Vegas en véritable patinoire, aucun véritable roulage n'a pu avoir lieu lors de la première séance d'essais libres.

Filip Cleeren

Mis à jour: 20 nov. 2026, 01:53

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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"Si nous sommes sur un circuit comme celui de Vegas et qu'il pleut, honnêtement, je pense que nous allons avoir des problèmes", prédisait le pilote Racing Bulls Liam Lawson après avoir testé les pneus pluie 2026 au Brésil.

Ses propos reflétaient le sentiment général dans le paddock, les pneus Pirelli étant difficiles à faire monter en température, en particulier sur un circuit caractérisé par de faibles vitesses de passage en courbe et des températures glaciales, comme ce tracé urbain de 6 km situé au cœur de la capitale du jeu.

Les déclarations de Lawson se sont révélées pertinentes lorsque le ciel s'est ouvert par intermittence au-dessus du Nevada jeudi matin, avant qu'une nouvelle averse ne s'abatte juste avant le départ des EL1, prévu à 16h30, heure locale.

Alors que peu de pluie est attendue pour le reste du week-end, la séance a logiquement été particulièrement pauvre en action. Les spectateurs, qui ont déboursé des sommes astronomiques pour assister à l'événement, ont ainsi pu être tentés de se tourner vers les tables de blackjack pour trouver un peu d'animation.

S'aventurer sur cette piste à l'adhérence précaire, avec les murs tout proches, relevait également du pari. Mais comme s'il tenait à offrir au moins quelque chose au public, Sergio Pérez, pilote de Cadillac, écurie détenue par des intérêts américains, a été le premier à braver les conditions en pneus pluie extrême pour effectuer un tour de reconnaissance.

Sergio Pérez en EL1 à Las Vegas.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il a ensuite été rejoint par les deux pilotes Haas, Rafael Câmara et Ryo Hirakawa, ce dernier participant à cette séance d'EL1 en tant que rookie, à la place d'Oliver Bearman.

L'autre Cadillac, celle de Valtteri Bottas, s'est également aventurée sur la piste détrempée. Le Finlandais a célébré sa prolongation de contrat pour 2027 par une énorme glissade au cours de son unique tour. Les deux écuries américaines ne pouvaient donc certainement pas être accusées de ne pas avoir participé à la séance.

Les téléspectateurs et les parieurs désireux d'analyser les chronos et les longs relais sont eux aussi restés sur leur faim. Les EL1 ont toutefois offert l'une des séances les plus photogéniques de l'année. Le Las Vegas Boulevard est déjà particulièrement spectaculaire en temps normal, mais la pluie a encore davantage recouvert le Strip de reflets aux couleurs des néons, dans des nuances qui auraient sans doute été du goût de Hunter S. Thompson.

"Incroyable, le Strip est magnifique", s'est extasié Dino Beganovic, pilote de réserve Ferrari, qui remplaçait Lewis Hamilton pour cette séance.

"Profite du paysage... mais rentre au stand à la fin de ce tour, s'il te plaît", lui a répondu sobrement Ferrari.

Beganovic pouvait toujours profiter du spectacle, car rester dans le garage n'était de toute façon pas une option pour le pilote suédo-bosnien. Pour que l'une des quatre séances d'EL1 obligatoires réservées aux rookies soit comptabilisée, les pilotes concernés doivent au moins quitter le garage une fois.

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Cela explique pourquoi les trois rookies engagés ont tous pris la piste, dont Jak Crawford, qui remplaçait Fernando Alonso chez Aston Martin. Ils regretteront toutefois le très faible kilométrage que leur a permis d'accumuler cette rare opportunité.

Alors que le champion du monde Kimi Antonelli signalait de l'aquaplaning, plusieurs pilotes plus expérimentés ont également frôlé les murs. Alexander Albon a tiré tout droit au virage 11, au bout du Strip, tandis que Nico Hülkenberg, chez Audi, a lui aussi bloqué ses roues dans ce virage à gauche détrempé.

"C'est presque comme une patinoire", a rapporté Max Verstappen chez Red Bull. Le Néerlandais n'est déjà pas particulièrement friand des circuits urbains en temps normal.

Finalement, seuls cinq pilotes n'ont pas testé les conditions, les deux McLaren et les deux Racing Bulls ayant préféré s'abstenir, tout comme Lance Stroll, chez Aston Martin, qui ne semblait pas particulièrement motivé.

Câmara et les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Franco Colapinto, ont été les seuls à s'aventurer deux fois en piste. L'Argentin a même failli revivre son accident à haute vitesse survenu lors des qualifications en 2024, lorsqu'il courait chez Williams, en perdant momentanément le contrôle de sa monoplace dans la ligne droite.

Pour éviter toute ambiguïté, aucun temps au tour n'a été enregistré.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 1

2

R. Hirakawa Haas

50 Haas Ferrari 1

3

R. Camara Haas

51 Haas Ferrari 2

4

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 1

5

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 1

6

J. Crawford Aston Martin

34 Aston Martin Honda 1

7

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 1

8

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 1

9

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 1

10

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 1

11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 1

12

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 1

13

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 1

14

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 1

15

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 1

16

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 2

17

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 2

18

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 0

19

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 0

20

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 0

21

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 0

22

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 0

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