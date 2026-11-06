Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de São Paulo

EL1 - Norris leader à Interlagos, Herta décroche sa Super Licence

Lando Norris a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de São Paulo, tandis que Colton Herta a décroché le dernier point nécessaire à l'obtention de sa Super Licence FIA.

Ronald Vording

Mis à jour: 6 nov. 2026, 16:42

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a signé le meilleur temps des EL1 du Grand Prix de São Paulo de Formule 1, devant Kimi Antonelli, Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Les quatre équipes de pointe se sont ainsi une nouvelle fois montrées très proches. Au volant de sa McLaren chaussée de pneus tendres, Norris a devancé Antonelli de 0"082 grâce à un chrono de 1'11"717. Verstappen et Hamilton ont respectivement concédé deux et trois dixièmes.

Tous n'étaient toutefois pas satisfaits de leur séance. Verstappen s'est notamment plaint d'un problème récurrent sur sa RB22. "Inacceptable, mec. Inacceptables, ces rétrogradages. C'est quoi ce bordel ?", a-t-il pesté à la radio. Un peu plus tard, le Néerlandais a signalé un autre souci : "Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma direction. Le volant devient de plus en plus difficile à tourner."

Les blocages de roues ont été nombreux au premier virage, aussi bien chez les pilotes expérimentés que chez les rookies, particulièrement nombreux en piste ce vendredi. Le plus attendu d'entre eux était sans aucun doute Rafael Câmara. Le futur pilote Haas pour 2027 a fait ses débuts anticipés en Formule 1 à domicile ce week-end, à la suite de la rupture entre Esteban Ocon et l'écurie américaine.

Le leader du championnat de Formule 2 a signé le 18e temps de la séance, à près de neuf dixièmes de son coéquipier Oliver Bearman.

Un autre rookie est toutefois parvenu à devancer son coéquipier : Gabriele Mini, chez Alpine. L'Italien a pris la septième place en 1'12"569, avec 0"085 d'avance sur Franco Colapinto.

Aucun autre pilote d'essais n'est parvenu à intégrer le top 10. Leonardo Fornaroli, chez McLaren, a terminé 11e à 1"116 de Norris. Luke Browning a pris la 17e place avec Williams, à 0"080 d'Alex Albon, victime d'un problème mécanique. Enfin, Colton Herta a terminé 20e avec Cadillac, à 0"904 de Valtteri Bottas.

La séance sans encombre de Herta, malgré un énorme blocage de roues au premier virage, devrait lui permettre de décrocher le dernier point nécessaire à l'obtention de sa Super Licence FIA. Il sera ainsi éligible à un baquet en Formule 1 en 2027, si Cadillac décide de le promouvoir la saison prochaine.

Colton Herta (Cadillac)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Dino Beganovic, chez Ferrari, et Freddie Slater, chez Audi, ont fermé la marche après avoir rencontré des problèmes techniques qui les ont empêchés de signer un temps avec les pneus tendres et ont limité leur roulage.

"La voiture vient de se couper", a signalé Slater à la radio, provoquant un drapeau rouge seulement 12 minutes après le début de la séance. Les deux pilotes ont respectivement bouclé 11 et sept tours.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

0.180 S 212.449 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater Audi

98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

0.609 H 206.925 Voir les résultats complets

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