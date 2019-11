EL1 - Verstappen appliqué, Mercedes très discret

Il fait un grand beau ciel bleu et un soleil resplendissant mais assez frais (11°C dans l'air, 18°C en piste) pour les premiers tours de roue du plateau F1 sur le Circuit des Amériques. Et en dépit des craintes de Lewis Hamilton sur les qualités de la piste, qu'il juge bosselée au point d'en questionner la sécurité, les programmes de tests des différentes équipes sont vites lancés, comme chez Ferrari, qui a équipé la monoplace de Leclerc de lumières de mesure sous le train arrière. Néanmoins, la Scuderia doit se montrer patiente et dispose de quelques ajustements à faire : le #16 entre en effet rapidement aux stands, ressentant "un problème avec le moteur" après son tour d'installation.

Pendant que Magnussen établit la référence des premières minutes en 1'38''350, qu'il bat ensuite 1'38''177, George Russell observe la séance en tant que spectateur, alors qu'il cède le baquet de sa Williams à Nicholas Latifi, son probable équipier 2020, pour les EL1.

Des EL1 pour lesquels les équipes disposent par ailleurs toutes de la possibilité de rouler avec des allocations pneumatiques Pirelli spéciales, avec les spécifications de mélanges 2020, et pouvant être utilisées aussi pendant les 90 minutes d'EL2 de ce vendredi.

Après 30 minutes, la meilleure marque est passée entre les mains de la Red Bull d'Albon en 1'35''743, pendant que Latifi rejoint le box Williams au ralenti en second rapport, rencontrant un problème mécanique. Alors que plusieurs pilotes testent les limites de la piste, Verstappen prend le relais aux commandes de la feuille des temps, en 1'35''546, devant Vettel, alors que c'est au tour de la Renault de Hülkenberg de rencontrer des problèmes de passages de vitesses.

Alors que la séance affiche encore 30 minutes au compteur, c'est Vettel qui dispose du temps de référence établi en 1'34''226 avec le pneu tendre. P2 et P3, Albon et Leclerc évoluent plus d'une seconde derrière, avec un mélange test 2020 de Pirelli, avant que Verstappen ne passe un 1'34''057 en tendres lui aussi pour se porter devant.

C'est finalement cette marque qui demeurera la référence des EL1, tandis que très discrètes pendant la majorité de la séance qu'elles ont passé dans la seconde moitié du tableau, les Mercedes bouclent finalement leur vendredi matin respectivement 8e (Hamilton) et 17e (Bottas).

A noter que les meilleurs temps de Leclerc et Hamilton avaient été réalisés avec les pneus tests Pirelli jusque dans les 5 dernières minutes, avant que l'un comme l'autre ne dispose que de quelques instants pour installer un chrono avec l'allocation week-end. Un instant P4 avec une marque placée à 0''9 de Verstappen, le Champion du monde en titre a vu son tour annulé pour dépassement des limites de la piste au virage 19 avant de finalement passer une ultime boucle le classant huitième.

GP des États-Unis - Essais Libres 1