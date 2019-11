EL2 - Bottas accroche le meilleur temps... et Grosjean !

Comme la course, cette seconde séance se déroule entre chien et loup et sera donc la plus représentative du week-end. Räikkönen y signe le premier temps, avec 1'39"9. Du côté de Ferrari, la boîte de vitesses de Vettel est changée suite à sa sortie de piste des EL1. Plusieurs pilotes se succèdent en tête de la feuille des temps au moment où Magnussen doit rentrer car quelque chose le gêne au niveau de l'épaule gauche. Leclerc signe un premier temps notable en 1'37"9, en pneus durs (blancs).

Verstappen prend la tête, en 1'37"1, en mediums (jaunes). Avec les mêmes enveloppes, Bottas revient à 0"096. Hamilton peine à trouver sa zone de confort en pneus durs, mais signe le troisième temps après 20 minutes de roulage, devant la référence fixée plus tôt par Leclerc avec une monte similaire. Le Monégasque, seul en piste à la demi-heure de roulage, touche le rail où s'est accidenté Vettel en matinée, mais le #16 semble avoir plus de réussite puisqu'il peut regagner son stand seul. Les images montrent qu'il a perdu la voiture en réaccélérant légèrement sur l'astroturf à la sortie du virage.

Bottas chausse les tendres (rouges) pour se classer en première place, en 1'36"2, 0"378 devant Hamilton, 0"551 devant Verstappen et 0"858 devant Vettel. Hamilton grappille un peu de temps sur son équipier au moment où Leclerc se hisse à 0"386. Décidément, le virage 19 attire les pilotes estampillés Ferrari puisque c'est au tour de Giovinazzi d'y partir à la faute ; mais l'Italien, en dépit d'un 360°, ne touche pas le rail. Une demi-heure avant le drapeau à damier, Vettel revient à quatre dixième de Bottas. Sixième, Albon est à plus d'une seconde alors que Grosjean est le premier hors écuries du top 3, à 1,3 seconde.

Les longs relais avec de l'essence se mettent en place lors de la dernière demi-heure. Vingt minutes avant la fin, une mésentente entre Grosjean et Bottas voit les deux hommes s'accrocher au virage 11. D'assez loin, le Finlandais a plongé à l'intérieur sur la Haas mais le Français ne l'a pas vu. Les deux monoplaces ont subi d'assez importants dégâts, mais peuvent rentrer, et laissé beaucoup de débris en piste, entraînant la sortie du drapeau rouge.

La séance reprend avec une douzaine de minutes au chrono, offrant un dernier roulage à la plupart des pilotes, dont Bottas qui retrouve la piste assez vite au contraire de Grosjean dont la VF-19 est copieusement abîmée au niveau du fond plat. Comme lors des EL1, les simulations de départ ont lieu après le drapeau à damier, sur la grille de départ directement car cela est impossible à la sortie de la ligne des stands à Yas Marina.

GP d'Abu Dhabi - Essais Libres 2