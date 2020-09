EL2 - Bottas, Hamilton et Verstappen sur leur planète

Les concurrents poursuivant l'apprentissage de cette piste du Mugello, la plupart d'entre eux ont commencé la séance avec les pneus mediums, Valtteri Bottas prenant la tête en 1'17"997, trois dixièmes devant Max Verstappen et un Lewis Hamilton chaussé de gommes dures. Après avoir conclu les EL1 en fond de tableau, les Racing Point étaient alors de retour dans le top 6, juste derrière la McLaren de Lando Norris.

Par la suite, les chronos ont tombés, mais pas pour Norris, qui a perdu le contrôle à la sortie de Poggio Secco en mettant deux roues dans les graviers et a percuté le mur, abîmant son aileron avant. Il n'a pu reprendre la piste par la suite, sa séance s'arrêtant avec neuf tours au compteur et le drapeau rouge étant agité au passage.

Le pilote McLaren n'est d'ailleurs pas le seul à être parti à la faute sur cet impitoyable Mugello, puisque les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont été aperçues en tête-à-queue dans l'interminable courbe de Correntaio. De manière bien plus surprenante, Sergio Pérez a percuté Kimi Räikkönen en sortant des stands, endommageant son aileron avant et envoyant l'Alfa Romeo dans les graviers. Là aussi, la séance a été interrompue.

Entretemps, Bottas a amélioré sa référence matinale de près d'une seconde, avec un chrono de 1'16"989, deux dixièmes devant son coéquipier Hamilton et Verstappen. "Est-ce que quelqu'un a amélioré sur son second tour ?" s'est enquis le sextuple Champion du monde, inquiet des performances des pneus tendres, auprès de son ingénieur Peter Bonnington. Ce dernier a confirmé : "On dirait que le deuxième tour en tendres est très médiocre."

Le reste de la concurrence est à une seconde, y compris la Red Bull d'Alexander Albon au quatrième rang. Les Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon complètent le top 6, suivies par Pérez, Gasly, Räikkönen, Leclerc, Stroll, Vettel... avec seulement une demi-seconde pour couvrir ces neuf pilotes, d'Albon à Vettel. À noter que ce dernier est tombé en panne après être passé sous le drapeau à damier au volant de sa Ferrari bordeaux.

Les Haas ferment la marche avec plus de deux secondes de retard, Romain Grosjean n'ayant pu parcourir que cinq tours. "Tout va bien au niveau du turbo ?" a-t-il lancé en début de séance. "Il y a un peu de bruit, là. J'ai un peu peur de ce que c'est, car je vois la batterie ne pas se charger..." Sa VF-20 a effectivement été victime d'un problème électronique. C'est un début de week-end bien difficile pour le Français.

