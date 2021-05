EL2 - Doublé Mercedes, Verstappen en retrait

Si les deux Red Bull sont hors du top 8 au classement des Essais Libres 2 du Grand Prix d'Espagne, méfiez-vous des apparences. C'est vrai, les Mercedes avaient déjà l'avantage à Barcelone lors des 20 premières minutes de la séance, où tous les concurrents ont pris la piste en pneus mediums. Tandis que Valtteri Bottas a tourné en 1'18"419 et Lewis Hamilton en 1'18"461, Max Verstappen n'a pu faire mieux que 1'18"785. Suivaient alors Fernando Alonso (1'19"297), Pierre Gasly (1'19"406) et Esteban Ocon (1'19"438).

Les 20 minutes suivantes ont été consacrées à des simulations de qualifications en gommes tendres, et Hamilton a pris l'avantage en 1'18"170 devant Bottas en 1'18"309. Auteur d'une erreur au virage 10, qui est désormais une longue courbe, Verstappen est resté sur sa référence en mediums et ne s'est classé que neuvième avec six dixièmes de déficit, pourtant plus rapide que son coéquipier Sergio Pérez, dixième en tendres.

Entre les Flèches d'Argent et les Red Bull, trois écuries étaient représentées : les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz prenaient en sandwich les Alpine et les AlphaTauri. Huit équipes ont tourné à moins d'une seconde du meilleur temps, n'y faisant exception que Williams (George Russell à 1"8) et Haas (Mick Schumacher à 2"2).

Le dernier tiers de la séance a été le théâtre des traditionnelles simulations de course, sans incident majeur à déplorer, même si l'extrémité droite de l'aileron avant de Verstappen était étonnamment endommagée sous le drapeau à damier. Plus tôt dans la séance, Yuki Tsunoda avait été entendu à la radio dire, d'un ton un peu perplexe : "Euh... la voiture s'est éteinte". Cependant, le problème a manifestement été résolu très promptement.

