EL2 - Pérez emmène un doublé Red Bull devant les Ferrari

"Je ne sais pas vraiment où se trouve tout ce temps." Lewis Hamilton ne savait pas comment combler le déficit chronométrique qui le séparait de la référence cet après-midi à Bakou, et le fait est que les deux Mercedes étaient hors du top 10 au terme des EL2, bien loin des Red Bull.

C'est en pneus mediums que la plupart des pilotes ont commencé la séance, Fernando Alonso notamment y faisant exception avec les tendres. Le pilote Alpine a donné le ton en 1'43"657 avant d'être battu par Pierre Gasly (1'43"216), Charles Leclerc (1'43"210) et Carlos Sainz (1'43"162). Ces trois pilotes menaient la danse devant Max Verstappen (1'43"368) lorsque Nicholas Latifi a provoqué un drapeau rouge, immobilisé après le virage 15 à cause d'un problème moteur.

Par la suite, tous les concurrents ont chaussé les tendres, et les chronos sont logiquement tombés, avec Sainz en 1'42"243 et Leclerc en 1'43"436. Le Monégasque, qui a ensuite signé le meilleur temps absolu dans le premier secteur, a heurté le Tecpro au virage 15 et y a laissé son aileron avant.

Sergio Pérez a alors pris les devants en 1'42"115, suivi par Verstappen en 1'42"216. La priorité a été donnée aux longs relais en fin de séance, entérinant cette hiérarchie des Red Bull devant les Ferrari. Gasly, Alonso, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda complétaient le top 10, tandis que les pilotes Mercedes, en difficulté, n'étaient que 11e (Hamilton) et 16e (Bottas). Le Finlandais ne devançait que les Williams et les Haas.

Chez Haas, Mazepin a été impliqué dans une nouvelle embrouille en piste concernant le fait de laisser passer ou non un pilote dans la ligne droite des stands, en l'occurrence Carlos Sainz. Une demi-heure plus tard, le Russe s'est plaint d'avoir "tellement de vibrations que je ne vois pas dans les rétroviseurs", sans lien entre les deux faits évidemment.

Les échappatoires ont en tout cas été très visitées lors de cette séance : celle du premier virage par Bottas (deux fois) et Mazepin, celle du virage 2 par Tsunoda, celle du virage 3 par Vettel et celle du virage 15 par Norris et Gasly.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Essais Libres 2