Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de Las Vegas

EL2 - Russell devance Gasly sur piste humide à Las Vegas

Les pneus pluie et intermédiaires étaient de sortie sur le circuit urbain glissant de Las Vegas, lors de la deuxième séance d'essais libres.

Ed Hardy

Publié: 20 nov. 2026, 05:14

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Photo de : Manuel Eletto

George Russell a devancé Pierre Gasly pour signer le meilleur temps des EL2 du Grand Prix de Las Vegas, grâce à un chrono réalisé en toute fin de séance dans des conditions particulièrement glissantes.

Le pilote Mercedes a signé un 1'47"272 sous le drapeau à damier, ce qui lui a permis de devancer Gasly de 0"071. Le Français a profité de l'évolution de la piste pour décrocher une surprenante deuxième place avec Alpine.

Il s'agissait de la première séance relativement représentative du week-end, après des EL1 perturbés par la pluie, au cours desquels aucun temps n'avait été enregistré dans les conditions froides du Nevada, avec une température qui n'a pas dépassé 11°C en EL2.

Les conditions ont toutefois continué de compliquer la tâche des pilotes, notamment en raison de la piste humide. Ils sont d'abord sortis en pneus pluie, mais Oscar Piastri a rapidement réclamé les intermédiaires, malgré l'insistance de McLaren à privilégier les gommes à bandes bleues, qui se sont finalement révélées adaptées dans un premier temps.

Piastri a signé un 2'02"786 dès son premier tour, soit 3"256 de moins que son coéquipier Lando Norris, auteur d'un 1'59"530 qui lui a permis de prendre les commandes dans les premières minutes. Charles Leclerc a ensuite intercalé sa Ferrari entre les deux McLaren avec un 2'02"482.

Ces chronos n'ont toutefois été que provisoires, l'évolution de la piste étant particulièrement importante à Las Vegas. Leclerc et Piastri ont ainsi rapidement pris la tête dans les minutes suivantes, tout en devant composer avec des conditions toujours glissantes.

Max Verstappen a tiré tout droit au virage 7, Nico Hülkenberg a connu la même mésaventure au virage 12, manquant de peu de percuter Leclerc à la sortie, tandis que Norris est parti hors piste au virage 14 au cours des 20 premières minutes.

À l'issue de cette période, Leclerc occupait la tête avec un 1'54"895, 0"538 devant son coéquipier Lewis Hamilton. Piastri (+0"574), Isack Hadjar, chez Red Bull (+0"881), et Norris (+0"947) complétaient le top 5.

Le moment est ensuite venu de passer aux pneus intermédiaires. Norris a signé le meilleur temps dès son premier tour avec ces gommes, en 1'54"615, avant de gagner deux secondes supplémentaires au tour suivant avec un 1'52"432.

Le champion 2025 avait abaissé son chrono à 1'50"930 à mi-séance, avant d'être rapidement battu par Leclerc et Hamilton, qui ont respectivement signé un 1'49"166 et un 1'49"262.

Ces chronos ont été réalisés à l'approche des 20 dernières minutes, au moment où Leclerc a envisagé de passer aux pneus slicks. Ferrari a toutefois écarté cette option, la seconde moitié du tour restant trop humide et glissante.

Rafael Câmara et Gabriel Bortoleto sont notamment partis hors piste au virage 12, mais l'évolution de la piste s'est poursuivie, permettant à Leclerc d'améliorer son chrono en 1'47"605, soit 0"802 de mieux que Hadjar, deuxième.

Un bref drapeau rouge a menacé de mettre un terme à la séance à dix minutes de la fin, en raison d'un morceau de plastique présent sur la piste, sur lequel Lance Stroll avait roulé. La voie des stands a finalement rouvert pour les cinq dernières minutes.

La question de savoir s'il fallait conserver les intermédiaires faisait toujours débat. Mercedes a indirectement posé la question à Russell, qui a répondu avec humour : "Si vous me demandez s'il faut passer aux slicks, alors absolument pas, José !"

Les pneus à bandes vertes ont donc été conservés, tandis que les difficultés de Red Bull ont d'abord dominé les discussions. Verstappen a signalé des problèmes de puissance et n'a pu signer qu'un 1'50"141, son seul chrono de la séance.

Hadjar, de son côté, avait réalisé les meilleurs temps dans les deux premiers secteurs avant d'être frustré par Oliver Bearman, qui l'a gêné dans les quatre derniers virages. Le Français s'est plaint : "Ce qu'il vient de faire est complètement dingue."

Certains pilotes ont néanmoins réussi à améliorer leurs chronos. Russell s'est propulsé en tête avec son 1'47"272, tandis que Gasly a grimpé à la deuxième place grâce à un 1'47"343 réalisé sous le drapeau à damier.

Leclerc a donc reculé au troisième rang avec son 1'47"605, devant Hadjar, quatrième. Piastri a complété le top 5, à 1"181 de Russell, tandis que son ancien coéquipier Hamilton a pris la sixième place.

Norris (+1"565), le champion du monde 2026 Kimi Antonelli (+1"771), Franco Colapinto (+1"957) et Fernando Alonso (+1"959) complètent le top 10. Verstappen a terminé 13e.

EL2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Voir les résultats complets

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