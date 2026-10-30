Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de Mexico

EL2 - Leclerc confirme devant Norris et Russell à Mexico

Trois écuries différentes figurent aux trois premières places de la deuxième séance d'essais libres à Mexico, dominée par Charles Leclerc.

Ed Hardy

Publié: 30 oct. 2026, 23:04

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc a conclu une première journée parfaite au Grand Prix de Mexico en signant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres de Formule 1, malgré l'abandon de son coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton.

Le Monégasque avait déjà dominé les EL1 avec un chrono de 1'18"128, avant d'améliorer sa référence en EL2 avec un tour en 1'17"827 sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Il a ainsi devancé Lando Norris, deuxième au volant de sa McLaren.

Le Britannique faisait partie des dix pilotes ayant laissé leur monoplace à un rookie lors de la première séance, mais le plateau retrouvait sa composition habituelle pour ces EL2. Sans surprise, de nombreux pilotes ont rapidement pris la piste pour cette deuxième heure d'essais.

Les trois types de gommes étaient utilisés dès les premières minutes. Lewis Hamilton, en pneus mediums, a d'abord établi la référence en 1'18"741, avec 0"498 d'avance sur Oscar Piastri, deuxième sur les pneus durs au volant de sa McLaren.

Mais, comme lors des EL1, l'évolution de la piste a joué un rôle important sur ce circuit à faible adhérence. Charles Leclerc a rapidement amélioré le temps de son coéquipier de 0"484, en signant un tour en 1'18"257.

Le Monégasque était en pneus mediums, tandis que Max Verstappen s'est montré le plus rapide en gommes tendres dans les premiers instants. Le Néerlandais a réalisé un chrono de 1'19"312, avant de contribuer au déclenchement du premier drapeau rouge, après 15 minutes.

Le pilote Red Bull a tenté de s'imposer roue contre roue face à Liam Lawson, chez Racing Bulls, dans le secteur du stade. Le contact, particulièrement violent, a envoyé plusieurs débris sur la piste.

La séance a donc été interrompue pendant cinq minutes avant de reprendre sous régime de drapeau vert. Kimi Antonelli, lui aussi en pneus mediums, en a profité pour s'intercaler entre les deux Ferrari avec un temps de 1'18"559, à 0"302 de Leclerc.

Le Monégasque semblait ensuite en mesure d'accroître son avance en pneus tendres, après avoir signé les meilleurs temps dans les deux premiers secteurs. Mais il a élargi sa trajectoire dans le secteur du stade et renoncé à son tour.

Il a ainsi perdu provisoirement la tête au profit de Lando Norris. Le champion du monde en titre, lui aussi chaussé de pneus tendres, a signé un tour en 1'18"161 après 25 minutes. Quelques instants plus tard, Leclerc a bloqué ses roues au freinage du premier virage et interrompu une nouvelle tentative.

Lando Norris (McLaren)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri a ensuite séparé les deux Ferrari avec un chrono de 1'18"896 en pneus tendres, au moment où Lewis Hamilton commençait à perdre de la puissance dans la ligne droite principale. Le Britannique a finalement immobilisé sa monoplace à la sortie du virage 3, après 28 minutes.

Le septuple champion du monde a provoqué une brève intervention de la voiture de sécurité virtuelle (VSC). Dans la deuxième moitié de séance, les chronos ont continué de baisser en pneus tendres. Leclerc a ainsi amélioré la référence de 0"195, en réalisant un tour en 1'17"966.

Le pilote Ferrari a encore progressé lors de sa tentative suivante, avec un chrono de 1'17"827. Il a devancé Norris de 0"103. Le Britannique avait, lui, confié sa McLaren MCL40 à Leonardo Fornaroli lors des EL1.

À 20 minutes du terme, les pilotes ont toutefois abandonné les tentatives de performance en pneus tendres pour se concentrer sur leurs relais avec une forte quantité de carburant à bord. Une perspective qui n'a pas vraiment enthousiasmé Esteban Ocon, sur le départ chez Haas.

Le Français a lancé à son ingénieure de course, Laura Mueller : "Ne me fais pas ça", lorsque celle-ci lui a suggéré de passer aux pneus mediums. Le changement a finalement bien eu lieu.

Ces longs relais de fin de séance ont permis à Leclerc de conserver la première place. Norris a terminé deuxième avec un temps de 1'17"930, juste devant George Russell. Le pilote Mercedes a signé le troisième chrono, à seulement 0"003 de son compatriote.

Kimi Antonelli a pris la quatrième place avec un tour en 1'18"044, devant Max Verstappen (1'18"138) et Isack Hadjar (1'18"237), qui a placé la deuxième Red Bull au sixième rang.

Racing Bulls a décroché la septième place grâce au rookie Arvid Lindblad (1'18"389). Pierre Gasly a ensuite hissé son Alpine au huitième rang (1'18"407), devant Liam Lawson (1'18"455) et Oscar Piastri (1'18"469), qui ont complété le top 10.

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