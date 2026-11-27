Résumé d'essais libres

Formule 1 GP du Qatar

EL2 - Mercedes toujours devant, Gasly provoque un drapeau rouge

Kimi Antonelli et George Russell maintiennent Mercedes au sommet lors des EL2 du Grand Prix du Qatar.

Filip Cleeren

Publié: 27 nov. 2026, 18:20

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Photo de : Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Kimi Antonelli a dominé l'intégralité de la journée de vendredi au Grand Prix du Qatar, à Losail, en signant le meilleur temps d'une deuxième séance d'essais libres interrompue par deux drapeaux rouges.

Disputée dans des conditions plus fraîches en soirée, cette deuxième séance offrait un cadre plus représentatif en vue des qualifications de samedi, qui se dérouleront quasiment à la même heure. La température de la piste était ainsi inférieure d'environ 10°C à celle relevée lors des EL1, disputés dans la chaleur étouffante de l'après-midi.

Comme plus tôt dans la journée, Mercedes a toutefois pris les commandes de la feuille des temps dès les premières minutes. Le premier chrono de George Russell, en 1'23"715, a été battu par Kimi Antonelli en 1'23"077, alors que la quasi-totalité du plateau avait chaussé les pneus mediums pour entamer la séance.

Charles Leclerc a été victime d'un gros tête-à-queue au volant de sa Ferrari à la sortie du virage 7. Le Monégasque n'était pas le seul à rencontrer des difficultés : Lewis Hamilton a signalé que l'arrière de sa voiture était très instable. Au moins, les deux pilotes Ferrari étaient d'accord sur ce point.

Les nombreuses sorties de piste ont même provoqué un drapeau rouge aux alentours de la mi-séance, le temps pour les commissaires de nettoyer les graviers projetés sur la piste par Leclerc et d'autres pilotes.

Cette courte interruption a constitué un moment propice pour plusieurs équipes afin de passer aux pneus tendres. Pierre Gasly n'a toutefois pas eu l'occasion de livrer ses impressions sur ces gommes : le pilote Alpine a fini dans le bac à gravier du virage 14, avant d'y rester immobilisé.

À la reprise, alors qu'il restait 15 minutes, la direction de course a décidé de prolonger la séance de 13 minutes. Les équipes ont ainsi pu compenser le temps perdu, la majorité d'entre elles privilégiant finalement les longs relais en pneus mediums plutôt que la recherche d'un chrono en gommes tendres.

Un vendredi parfait pour Kimi Antonelli.

Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Au cours de ces longs relais, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont retrouvés côte à côte dans la ligne droite principale. Le Néerlandais a dépassé le Britannique alors que les deux pilotes préparaient un tour rapide, une manœuvre qui avait particulièrement irrité George Russell à Las Vegas.

Hamilton a rapidement repris l'avantage, avant de se déporter vers Verstappen à l'approche de la zone de freinage, au grand mécontentement du pilote Red Bull. L'incident a été signalé par la direction de course pour "conduite erratique", mais n'a pas donné lieu à une enquête supplémentaire.

La priorité donnée aux longs relais a fait que le chrono de référence établi en début de séance par Antonelli, auquel Russell avait presque réussi à répondre avant le premier drapeau rouge, n'a ensuite jamais réellement été menacé. La situation n'a pas été facilitée par une intervention tardive de la voiture de sécurité virtuelle pour Hamilton, dont la Ferrari semblait avoir subi une coupure moteur.

Comme lors des EL1, Antonelli et Russell ont placé Mercedes en tête, avec quatre dixièmes d'avance sur les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Les deux pilotes roulaient encore avec l'ancienne spécification du fond plat vendredi, avant de passer à la nouvelle version samedi, comme prévu.

Max Verstappen et Isack Hadjar ont pris les cinquième et sixième places pour Red Bull, tandis que Leclerc et Hamilton ont terminé septième et huitième, à une seconde du meilleur temps. Dans la continuité de ce classement par paires, Liam Lawson et Arvid Lindblad ont complété le top 10 pour Racing Bulls.

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