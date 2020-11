EL2 - Hamilton ne laisse pas sa part au chien, Albon détruit sa F1

La nuit est désormais totalement tombée à Sakhir pour la seconde séance d'essais libres du GP de Bahreïn, avec une température de 26°C dans l'air et au niveau du tarmac. Räikkönen est le premier en piste. La plupart des pilotes qui sortent sont équipés de pneus 2021, sans marquage.

Lire aussi : Cette fin de saison démente qui pourrait servir de leçon à la F1

Beaucoup de petites erreurs sont à signaler dans ces premiers tours, notamment du sous-virage du côté des Mercedes. Sainz prend la première place en 1'30"9, 0"014 devant Verstappen. Le Néerlandais demande à son ingénieur "Qui est devant moi et drifte joliment ?", ce à quoi il lui est répondu qu'il s'agit d'Hamilton. Dans le même temps, le Britannique confirme : "Je n'ai pas d'adhérence."

Au bout de 10-15 minutes, la piste est moins chargée, certains troquant leurs pneus 2021 contre des gommes 2020. Pour 61 millièmes, Räikkönen prend la tête, en pneus mediums. Chez Mercedes, qui a déjà assuré les deux titres mondiaux, on poursuit le travail sur les pneus 2021. Après 25 minutes de roulage, Verstappen se hisse en haut de la feuille des temps en 1'29"3 (mediums), une demi-seconde devant les deux AlphaTauri. Pérez s'intercale entre eux, à deux dixièmes de la Red Bull.

Drapeaux rouges coup sur coup

Les premiers pneus tendres font leur apparition après la première demi-heure de roulage. Pérez se rapproche à 0"085 de Verstappen, Bottas à 0"018. À mi-séance, Albon détruit sa monoplace dans le dernier virage : le Thaïlandais est un peu trop large à la sortie, glisse entre le vibreur et la poussière du dégagement, tente de contrebraquer mais prend un coup de raquette qui l'envoie tout droit dans les barrières. Tout le côté droit et les ailerons de la Red Bull sont à jeter à la poubelle, mais le pilote est indemne. Le drapeau rouge est brandi.

La séance reprend à 32 minutes de la fin, mais est immédiatement interrompue par un nouveau drapeau rouge. Cette fois, c'est un chien qui a pénétré sur le circuit et court partout, sans doute apeuré par le bruit des monoplaces. Vettel chantonne alors "Who Let the Dogs Out?", le tube popularisé par le groupe Baha Men au début des années 2000 mais qui, on le sait peu et vous serez ravis de l'apprendre, a été écrit par Anslem Douglas.

La séance reprend avec 27 minutes au compteur, beaucoup de pilotes en profitant pour effectuer leurs premiers tours chronométrés en pneus tendres, mais le trafic pose des problèmes à beaucoup, dont Hamilton. Malgré tout, le septuple Champion du monde signe 1'28"9 (tendres) et s'offre aisément la première place à une quinzaine de minutes du drapeau à damier. La suite de la séance ne voit aucune amélioration significative et principalement du travail de longs relais.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 2

Voir aussi :