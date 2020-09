EL2 - Hamilton et Mercedes loin devant, Gasly dans le rythme

Toujours grand beau au-dessus de Monza à l'entame des EL2 du Grand Prix d'Italie 2020, avec 27°C dans l'air et 44°C sur la piste. Il faut attendre cinq minutes pleines pour voir des pilotes prendre la piste, avec Räikkönen et les Haas. Après un léger blocage au freinage, Grosjean est auteur du premier passage par l'échappatoire de la première chicane, dès sa première tentative lancée.

Räikkönen, Albon puis Stroll se positionnent en tête, en 1'22"5 (pneus mediums) pour le Canadien. Après un nouveau court passage d'Albon, c'est au tour de Gasly de se hisser aux commandes, en 1'22"0 (mediums). Le Français, sur un second tour lancé, améliore en 1'21"5. Rapidement, le trafic est dense sur la piste.

Les Mercedes et Verstappen attendent une vingtaine de minutes pour entrer en action. Hamilton se classe en première place, en mediums, avec 1'21"0, alors que le Néerlandais, sur les mêmes pneus, est à 0"499. Hamilton améliore encore en 1'20"6 (mediums), 0"817 de mieux que Bottas (durs) et 0"933 de mieux que Gasly. Sur un troisième tour, Verstappen se rapproche à 0"830 et sur une seconde tentative, Bottas revient à 0"287. Après une trentaine de minutes dans la séance, le silence se fait en piste.

Cinquante minutes avant le drapeau à damier, les voitures retrouvent la piste et chaussent les tendres. Sainz, esseulé, prend la troisième place. Peu après, un trafic impressionnant de voitures se forme dans la ligne droite de retour. Ricciardo prend un temps la deuxième place provisoire mais a dépassé les limites dans la Parabolique et voit son chrono supprimé.

Hamilton améliore sa marque et le meilleur temps en 1'20"1, deux dixièmes devant Bottas et une seconde devant Verstappen. Sainz manque de subir une grosse sortie de piste en prenant trop au large dans le gravier entre les Lesmo, mais parvient à contrôler sa McLaren et reprendre la piste sans dommages. Gasly, après avoir rapidement avorté son premier tour lancé, inscrit finalement le troisième temps provisoire, à 0"929 de Hamilton. Peu de pilotes parviennent à améliorer sur une seconde tentative en pneus tendres.

Une demi-heure avant la fin de séance, Norris reprend la piste. Le Britannique a été immobilisé un long moment au stand, mais ce retour en piste n'est pas concluant car il y a toujours un problème, visiblement de récupération ou de déploiement d'énergie. C'est également le moment où les pilotes sortent pour débuter les simulations de longs relais et les tests in situ sur les modes moteur.

À un gros quart d'heure de la fin, Vettel part en tête-à-queue à la sortie du premier Lesmo. L'Allemand évite la grosse sortie de piste mais, outre les plats sur les pneus, vient appuyer son aileron arrière légèrement contre les TecPro à l'intérieur, sans trop de dégâts, mais il est quitte pour un passage au garage. Quelques minutes plus tard, Leclerc manque de subir le même sort mais parvient à "rattraper" sa SF1000 qui tire finalement dans les graviers puis l'herbe avant de revenir sur le tracé. Constat désabusé à la radio : "La voiture est tellement difficile à piloter."

Dix minutes avant la fin de séance, Gasly se plaint en ressortant des stands d'une voiture qui rebondit à l'arrière et qui a un problème. Il rentre au stand. Norris en profite, en pneus tendres et sur une piste bien plus gommée, pour se hisser au troisième rang, à huit dixièmes de Hamilton.

