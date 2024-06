EL2 - Hamilton en tête d'un trio très resserré, Gasly 4e

Auteur du meilleur temps des EL1 ce vendredi en début d'après-midi, Lando Norris ne tarde pas à retrouver la tête au début des Essais Libres 2 du Grand Prix d'Espagne 2024 de F1, en 1'14"197, alors qu'une écrasante majorité de pilotes démarrent le roulage en pneus mediums. Il faut attendre dix minutes de séance pour qu'il soit délogé, par George Russell, en 1'14"089.

Autour du premier quart d'heure de séance, la piste se vide totalement. Il faut attendre quelques instants pour voir un pilote s'aventurer hors de la voie des stands, avec Logan Sargeant, chaussé des premiers pneus tendres de ces EL2. L'Américain ouvre ainsi le bal des tours rapides avec ces gommes les plus rapides.

Après 25 minutes, Carlos Sainz s'empare de la tête en 1'13"286, avant d'être devancé de 0"022 quelques instants plus tard par Lewis Hamilton. Troisième, Norris est à 0"055, alors que Pierre Gasly pointe à une intéressante quatrième place, son équipier Esteban Ocon figurant également dans le top 10 au volant de l'Alpine. Et déjà, une fois cette séquence passée, les simulations de longs relais pointent le bout de leur nez, tandis que chez certains pilotes, on s'affaire sur les réglages dans les stands. C'est le cas notamment pour Charles Leclerc.

Le fin de séance n'est marquée par aucun incident ni aucune amélioration notable.

GP d'Espagne 2024 de F1 - Essais Libres 2