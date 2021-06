EL2 - Verstappen en tête, Alpine confirme

À l'issue de cette première journée d'essais au Grand Prix de France, bien malin qui peut prédire l'identité du poleman parmi les pilotes Mercedes et Red Bull, car les deux écuries étaient très proches l'une de l'autre lors de la seconde séance d'essais libres.

Cette séance, toujours dans la chaleur varoise, a vu la plupart des pilotes entamer la séance en pneus mediums – composé qui avait été généralement boudé en Essais Libres 1. La hiérarchie n'était toutefois pas particulièrement représentative, avec Valtteri Bottas loin devant la concurrence, auteur d'un 1'32"880 ; suivaient Lewis Hamilton en 1'33"289, Max Verstappen en 1'33"882, Sergio Pérez en 1'34"125, Esteban Ocon en 1'34"191 et Pierre Gasly en 1'34"210. Fernando Alonso et Charles Leclerc ne déméritaient pas avec les pneus durs, auteurs d'un 1'34"328 et d'un 1'34"337 respectivement.

Ce sont ensuite les tendres qui ont été chaussés, mais Hamilton n'est pas parvenu à faire mieux que 1'33"125, se plaignant à la radio : "Il y a quelque chose qui cloche avec la voiture." Bottas, lui, n'a même pas amélioré avec les gommes à bandes rouges. Verstappen, en revanche, s'est hissé à la première place avec huit petits millièmes d'avance sur le Finlandais pour signer le meilleur temps du jour. "Pas trop mal, hein ?" s'est-il satisfait à la radio. Sergio Pérez, en revanche, était relégué à plus d'une seconde, 12e.

Derrière le top 3, Alpine a confirmé sa bonne forme du jour avec Fernando Alonso en 1'33"340 et Esteban Ocon en 1'33"685, seulement séparés par la Ferrari de Charles Leclerc. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen et Lando Norris complétaient un top 10 composé de sept écuries différentes, trois d'entre elles étant nettement distancées : Aston Martin (evec un meilleur temps en mediums), Williams et Haas. Contre toute attente, Alfa Romeo est dans le match pour les points.

Les pirouettes ont été plus rares qu'en Essais Libres 1, Nikita Mazepin se faisant toutefois remarquer par un tête-à-queue au dernier virage tandis que d'autres pilotes ont réalisé des sorties de piste sans conséquence. Verstappen a toutefois endommagé son aileron à la sortie du virage 2, comme l'avait fait Bottas ce matin ; la voiture de sécurité virtuelle est intervenue pour permettre aux commissaires de ramasser un débris. Et comme Mercedes ce matin, Red Bull s'est plaint au directeur de course Michael Masi des dégâts causés par le vibreur, par la voix d'un Jonathan Wheatley à la fois très calme et un poil grossier à l'occasion.

Grand Prix de France - Essais Libres 2