EL2 - Verstappen en tête, le top 8 en quatre dixièmes

Après une première séance d'essais libres studieuse au Grand Prix de Mexico, notamment pour les rookies, les concurrents ont continué sur cette lancée au début des Essais Libres 2 – la plupart avec le pneu C4 prototype de Pirelli. Quelques gouttes de pluie ne les ont pas décontenancés.

Contre toute attente, Alexander Albon a continué sur sa lancée des EL1 en menant la danse en 1'20"075 après la première salve de chronos, un centième devant Max Verstappen, trois devant Lando Norris. Verstappen a ensuite chaussé les mediums – équivalents au prototype Pirelli – avec un 1'19"511. Le top 5 s'est resserré en trois dixièmes et demi, avec Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Valtteri Bottas juste derrière le pilote Red Bull.

C'est alors que les pneus tendres ont fait leur entrée en piste, sur la McLaren d'Oscar Piastri, qui était logiquement la plus rapide en 1'19"163. Ce chrono n'a pas longtemps résisté à Max Verstappen, auteur d'un 1'18"686. La hiérarchie s'est resserrée encore davantage ; Lando Norris était à un dixième du leader, devançant un sextet qui se tenait en 0"125 – Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton et Ocon. Ce sont ainsi sept écuries qui étaient en moins de quatre dixièmes aux avant-postes ; n'y faisaient exception que Williams et Haas à plus ou moins huit dixièmes, et Aston Martin à 1"4, Lance Stroll ayant souffert d'une roue impossible à enlever de sa monoplace.

Le principal incident de la séance a été une pirouette à 360° de Fernando Alonso dans le virage 9, sans dommages pour l'AMR23 autres que des pneus qui ont souffert.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 2