EL2 - Verstappen toujours leader, Ferrari juste derrière

Charger le lecteur audio

La séance démarrait avec une sortie des stands dangereuse de Sebastian Vettel, qui coupait la priorité à Kevin Magnussen. Sur la piste, Max Verstappen était le premier à montrer le rythme en gommes mediums, tandis que Charles Leclerc et Fernando Alonso (le trio de tête de la première séance) suivaient en tendres. Lewis Hamilton était, quant à lui, coincé dans son stand : les ingénieurs Mercedes s'activaient autour de sa voiture après avoir changé son fond plat pour lui donner la même spécification que celle de George Russell. Une réponse aux problèmes de rebonds, alors que la FIA prend des mesures pour établir une métrique afin de limiter cet effet indésirable.

Sergio Pérez, à plus d'une seconde de son coéquipier, s'est montré moins à l'aise en début de séance, avec un blocage de roue dans l'épingle et un tout-droit dans le premier enchaînement de courbes. Pendant ce temps, Verstappen améliorait son temps à trois reprises, toujours sur la même gomme. Malgré les changements de pièces, George Russell se plaignait des rebonds dans sa W13, tout comme Carlos Sainz, victime d'un marsouinage "très mauvais" selon ses termes à la radio.

Alors que les pilotes cherchaient leur rythme sur les gommes rouges, Sebastian Vettel et Mick Schumacher trouvaient les limites dans les différentes chicanes. Pourtant, le rythme du pilote Aston Martin se montrait très positif : cinquième, l'Allemand devançait son coéquipier et local de l'étape Lance Stroll pour deux dixièmes. Valtteri Bottas, en revanche, a calé en entrant dans les stands. Quelques instants plus tard, la voiture de sécurité virtuelle était déployée pour retirer... une canette de la piste.

À mi-séance et alors que le ciel devenait noir sur Montréal, Verstappen chaussait les gommes tendres et améliorait son temps de quatre dixièmes en 1'14"127, reléguant Leclerc à 0,7 secondes. En 1'15"167, Pérez accusait plus d'une seconde de retard sur le Néerlandais, très à l'aise à Montréal. Sur son deuxième tour rapide sur le pneu C5, Leclerc se rapprochait de la Red Bull #1, avec 81 millièmes de retard. Les Alpine s'incrustaient dans la seconde des leaders, avec Alonso menant Esteban Ocon. Quelques instants plus tard, les McLaren, invisibles en pneus mediums, prenaient les huitième et neuvième temps avec les tendres.

Vettel, remonté à une étonnante quatrième place, devait s'arrêter pour une pièce gênante dans son cockpit. Pierre Gasly intégrait à son tour le top 10 : Pérez, onzième, était le premier pilote au-dessus de la seconde. Le Français et l'Allemand étaient d'ailleurs sous enquête pour avoir manqué les panneaux lors de leur retour en piste dans la dernière chicane. La majorité des chronos n'étaient plus améliorés, la plupart des pilotes entamant des relais plus longs sur des gommes C3 et C4. Hamilton mettait un terme à sa séance plus tôt, sa voiture étant "inconduisible". Le Britannique était alors 13e, à près d'une demi-seconde de son coéquipier Russell.

À la fin de ce vendredi, Verstappen conservait l'avantage sur les Ferrari, mais était séparé de son coéquipier, le Mexicain étant à plus d'une seconde. Vettel, Alonso et Gasly complétaient ce top 6 assez surprenant. En queue de peloton, les Haas, Alfa Romeo et Williams fermaient la marche.

Grand Prix du Canada - Essais Libres 2