EL2 - Vettel se signale, le graining se confirme, Albon se sort

La piste a totalement séché à Mexico et affiche une belle température de 35°C au début des EL2, avec 20°C dans l'air, sous un ciel toujours couvert. Les Alfa Romeo sont les premières voitures en piste : Räikkönen signe un 1'20"2 (pneus durs, blancs) pour prendre les commandes provisoires. Très provisoires puisque Norris fait mieux, en 1'19"6 (pneus mediums, jaunes), avant que Vettel ne réalise 1'18"6 (mediums). Leclerc abaisse nettement la marque, en 1'18"1, mais Vettel ne s'en laisse pas compter en 1'17"9. Le Monégasque part à la faute au freinage du premier virage dans un autre tour lancé ; il se retrouve en tête-à-queue mais heureusement sans dommages, il peut repartir.

Peu avant le quart d'heure de roulage, Albon sort de piste à l'entrée de la section des esses, après un freinage sur le vibreur. Il va percuter les Tecpro en glisse et brise notamment son demi-train avant droit. Il sort indemne. Le drapeau rouge est brandi immédiatement, le temps de tout nettoyer et remettre en place.

Lire aussi : Des écuries voulaient un report de la réglementation 2021

La séance reprend avec une grosse heure à disputer. Verstappen et Hamilton se rapprochent à un dixième de Vettel, en mediums, alors que Bottas part en tête-à-queue dans l'entrée du stadium, sans rien toucher et en pouvant repartir sans problème, en pneus durs. Verstappen égale parfaitement le chrono signé par Vettel alors que Gasly se rapproche à 0"043 de l'Allemand, en mediums.

Après avoir passé les tendres, Leclerc signe 1'17"0 et Vettel 1'16"6. Verstappen, avec les mêmes gommes, revient à un dixième du quadruple Champion du monde. Les Mercedes sont, elles, repoussées à six dixièmes pour Bottas et neuf pour Hamilton.

Par la suite, la valse des longs relais se met en place : le graining est un problème pour la grande majorité des pilotes, même si d'aucuns semblent mieux s'en sortir comme Vettel, Verstappen et Gasly en mediums, ou encore Bottas en durs. Hamilton paraît plus emprunté en mediums alors que Leclerc termine la séance avec un tête-à-queue impressionnant dans les esses mais sans dégâts.

GP du Mexique - Essais Libres 2