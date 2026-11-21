Résumé d'essais libres
Formule 1 GP de Las Vegas
EL3 - Russell dominateur malgré un contact avec Verstappen
Le pilote Mercedes a signé le meilleur temps de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas, vendredi, après un contact avec Max Verstappen.
Filip Cleeren
Publié: 21 nov. 2026, 01:42
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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
George Russell et Max Verstappen se sont accrochés lors d'une troisième séance d'essais libres tendue à Las Vegas, au cours de laquelle le pilote Mercedes a dominé la feuille des temps.
Après que les deux séances d'essais de jeudi ont été perturbées par la pluie, le Strip de Las Vegas s'est animé au crépuscule vendredi. La dernière séance d'essais avant les qualifications et la course était particulièrement importante, puisqu'elle constituait la seule occasion de rouler sur piste sèche. Les 22 monoplaces se sont rapidement élancées depuis la voie des stands.
Avec des températures fraîches de 14°C, les précipitations n'ont fait que compliquer davantage la conduite sur ce circuit de 6,2 km autour du Strip de Las Vegas, où l'adhérence était extrêmement limitée.
Verstappen a évité une frayeur après un tête-à-queue et des problèmes de crémaillère de direction pour signer le meilleur temps provisoire en 1'35"675 avec les pneus tendres. Ceux-ci étaient de loin les plus populaires dans ces conditions froides, puisqu'ils étaient plus faciles à faire monter en température.
Juste après la mi-séance, Russell a pris les commandes avec un tour en 1'35"124. Le Britannique cherchait à terminer la saison sur une bonne note, après avoir renoncé à une évolution du turbo de Mercedes pour éviter une pénalité sur la grille. Il a ensuite abaissé sa propre référence en 1'34"805, avant de faire partie des nombreux pilotes à trouver une échappatoire sur ce circuit glissant.
L'urgence de boucler un maximum de tours propres était manifeste, avec Verstappen et Franco Colapinto presque au contact dans leur quête d'un tour sans trafic. Isack Hadjar, coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a également réclamé une pénalité contre Alex Albon, pilote Williams.
Agacé par le dépassement forcé de Verstappen, Lando Norris n'a pas caché sa satisfaction lorsque le quadruple champion du monde a ensuite bloqué ses roues et tiré tout droit dans une zone de dégagement.
"Le karma instantané, incroyable", a-t-il lancé.
Le principal accrochage est survenu en toute fin de séance, impliquant une nouvelle fois Verstappen, qui a tenté une manœuvre similaire sur Russell dans la ligne droite. Le Britannique n'a pas hésité à plonger à l'intérieur de la Red Bull au virage 14 pour reprendre sa position, provoquant un contact latéral en poussant Verstappen hors de la piste. L'incident sera examiné par les commissaires de la FIA.
"On s'amuse bien, hein ?", a commenté Russell à la radio.
Norris a d'abord été le plus proche de déloger Russell dans les dernières minutes de la séance, se contentant de la deuxième place avec un tour en 1'35"060. Russell a toutefois trouvé de nouvelles améliorations dans les derniers instants, creusant un écart considérable de sept dixièmes sur Norris grâce à deux tours en 1'34"306 puis 1'34"041.
Norris a ensuite été relégué à la troisième place par Kimi Antonelli, son successeur potentiel au championnat du monde, tandis que Charles Leclerc a glissé jusqu'à la quatrième place après avoir exploré plusieurs zones de dégagement.
Franco Colapinto a devancé Verstappen en prenant la cinquième place pour Alpine, sur un circuit qui devrait convenir à la monoplace d'Enstone, particulièrement efficace en ligne droite, comme l'avait démontré la surprenante pole position de Pierre Gasly à Monza.
Liam Lawson, chez Racing Bulls, a terminé septième, devant Lewis Hamilton, Gasly et son coéquipier Arvid Lindblad.
EL3
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 30
1'34.041
S 237.381 2
K. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 29
+0.911
1'34.952
0.911 S 235.104 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 28
+0.974
1'35.015
0.063 S 234.948 4
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 31
+1.150
1'35.191
0.176 S 234.513 5
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 29
+1.157
1'35.198
0.007 S 234.496 6
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 24
+1.309
1'35.350
0.152 S 234.122 7
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 31
+1.361
1'35.402
0.052 S 233.995 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 30
+1.393
1'35.434
0.032 S 233.916 9
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 30
+1.402
1'35.443
0.009 S 233.894 10
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 32
+1.409
1'35.450
0.007 S 233.877 11
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 29
+1.452
1'35.493
0.043 S 233.772 12
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 29
+1.763
1'35.804
0.311 S 233.013 13
C. Sainz Jr Williams
55 Williams Mercedes 29
+1.945
1'35.986
0.182 S 232.571 14
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi 22
+2.350
1'36.391
0.405 S 231.594 15
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 29
+2.405
1'36.446
0.055 S 231.462 16
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 29
+2.706
1'36.747
0.301 S 230.742 17
O. Bearman Haas
87 Haas Ferrari 30
+2.897
1'36.938
0.191 S 230.287 18
R. Câmara Haas
51 Haas Ferrari 30
+2.971
1'37.012
0.074 S 230.111 19
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 28
+3.091
1'37.132
0.120 S 229.827 20
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda 29
+3.208
1'37.249
0.117 S 229.550 21
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda 28
+3.640
1'37.681
0.432 S 228.535 22
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 27
+3.655
1'37.696
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