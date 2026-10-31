Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de Mexico

EL3 - Norris et Antonelli dans le même millième à Mexico

Lando Norris a devancé Kimi Antonelli avant des qualifications très serrées au Mexique.

Filip Cleeren

Publié: 31 oct. 2026, 18:40

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, champion du monde en titre, a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico de F1. Le Britannique a devancé le leader du championnat au terme d'une séance très disputée sur le circuit de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, dans la capitale mexicaine.

Norris a devancé de seulement 0"001 le premier temps de référence établi par Antonelli, tandis que les quatre écuries de pointe semblaient toutes en mesure de jouer les premiers rôles sur ce circuit exigeant en raison de son altitude élevée. Plusieurs pilotes du milieu de peloton ont par ailleurs rencontré des problèmes liés à leur unité de puissance.

Le début de séance, plutôt calme, a notamment permis à Ryō Hirakawa de bénéficier d'une importante exposition médiatique au volant de la Haas. Après avoir disputé les EL1, le pilote soutenu par Toyota a retrouvé la VF-26 pour remplacer Esteban Ocon jusqu'à la fin du week-end mexicain. Le Français a été écarté par son équipe pour des raisons qui restent encore à éclaircir, après un échange houleux avec son ingénieur de course lors des EL2.

Alors que le débutant de 32 ans prenait progressivement ses marques sur le tracé difficile et glissant de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Kimi Antonelli et Charles Leclerc se sont livrés à un premier duel dans les premiers instants de la séance. Tous les pilotes de tête avaient alors chaussé les pneus mediums.

Après avoir perdu un temps précieux en EL2 en raison d'un problème moteur, Lewis Hamilton s'est illustré juste avant la mi-séance avec un tour en 1'18"268. Le Britannique a ainsi confirmé les bonnes dispositions de Ferrari, satisfaite de la direction prise lors des premiers réglages effectués vendredi.

Leclerc a ensuite amélioré le chrono de son coéquipier d'un dixième, avant que Hamilton ne reprenne la tête en 1'18"162. Le septuple champion du monde a ainsi dominé les relais en pneus mediums, qui ont rythmé la première moitié de la séance, devant Leclerc et Antonelli. Red Bull et McLaren semblaient alors légèrement en retrait.

Avec les pneus tendres, le champion du monde en titre Lando Norris s'est brièvement installé en tête grâce à un tour en 1'17"873, devant son coéquipier Oscar Piastri et George Russell. Le pilote Mercedes s'est plaint d'un manque d'adhérence dans le difficile virage 12 à droite, qui mène à l'entrée du stade Foro Sol.

Kimi Antonelli est dans le coup.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Alors que Leclerc a perdu le contrôle de sa monoplace dans les Esses avant de renoncer à son tour rapide, Antonelli a pris les commandes de la séance en 1'17"601. Le pilote italien venait toutefois de faire part de son mécontentement après avoir été gêné par Max Verstappen au virage 1.

Antonelli a ensuite signé le meilleur premier secteur lors de sa tentative suivante, sans parvenir à améliorer son temps. Norris en a profité pour le devancer de seulement 0"001 et terminer la séance en tête, à quelques minutes des qualifications.

Leclerc a trouvé une dernière amélioration grâce à un premier secteur particulièrement rapide, mais a conservé la troisième place, à 0"117 de Norris, juste devant Piastri. Verstappen a terminé cinquième à 0"351, gêné par des problèmes de freins. Les quatre équipes de pointe de la saison 2026 s'annoncent ainsi une nouvelle fois au coude-à-coude en qualifications.

Un troisième secteur brouillon a relégué Hamilton à plus de quatre dixièmes de la tête, en sixième position, devant Russell et Isack Hadjar. Le Français n'a pas mâché ses mots au sujet de sa Red Bull, qu'il a qualifiée de "pire voiture que j'aie pilotée ce week-end, elle est terrible".

Chez Racing Bulls, les deux pilotes semblent une nouvelle fois bien placés pour remporter la bataille du meilleur des autres. Le débutant Arvid Lindblad a devancé son coéquipier Liam Lawson pour s'emparer de la neuvième place, les deux hommes complétant le top 10.

Hirakawa a terminé la séance au 19e rang, juste devant Valtteri Bottas, pilote Cadillac. Gabriel Bortoleto n'a quant à lui pas réussi à signer le moindre chrono. Le pilote Audi a rencontré un problème d'unité de puissance dès son tour de sortie des stands, tandis qu'une fumée s'échappait de son moteur, dont le fonctionnement semblait anormal.

Enfin, le héros local Sergio Pérez n'a pas non plus pu établir de temps. Cadillac a annoncé devoir procéder à un "changement préventif du moteur" avant les qualifications.

EL3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

1'17.600

S 199.670 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.001

1'17.601

0.001 S 199.667 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.117

1'17.717

0.116 S 199.369 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.195

1'17.795

0.078 S 199.169 5 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 21

+0.351

1'17.951

0.156 S 198.771 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.469

1'18.069

0.118 S 198.470 7 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.507

1'18.107

0.038 S 198.374 8 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 19

+0.509

1'18.109

0.002 S 198.368 9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+0.513

1'18.113

0.004 S 198.358 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.537

1'18.137

0.024 S 198.297 11 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+0.960

1'18.560

0.423 S 197.230 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.052

1'18.652

0.092 S 196.999 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.074

1'18.674

0.022 S 196.944 14 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 25

+1.250

1'18.850

0.176 S 196.504 15 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 22

+1.327

1'18.927

0.077 S 196.313 16 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.614

1'19.214

0.287 S 195.601 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.701

1'19.301

0.087 S 195.387 18 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 21

+1.776

1'19.376

0.075 S 195.202 19 R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 32

+1.904

1'19.504

0.128 S 194.888 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.742

1'20.342

0.838 S 192.855 21 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 2

S 22 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 1

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