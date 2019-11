EL3 - Leclerc un souffle devant Vettel, les Mercedes en embuscade

La séance débute avec deux informations : Pierre Gasly, malade, est incertain, alors que chez Renault, une fuite hydraulique a été détectée sur la voiture de Daniel Ricciardo. La journée démarre avec 15°C dans l'air et 20°C sur la piste. La piste, justement, est légèrement mouillée, plus humide que la veille, et oblige les pilotes à sortir en pneus intermédiaires.

Albon est le premier à signer un temps, en 1'31"5 puis 1'28"9. Verstappen fait mieux en 1'28"7 avant, après un intérim assuré par son équipier et Bottas, d'inscrire 1'26"1. Cela clôt un premier quart d'heure principalement animé par les écuries de pointe. Peu de voitures prennent la piste dans les minutes qui suivent, le tracé n'étant plus assez humide pour les intermédiaires mais pas assez sec pour les slicks.

Quelques pilotes arpentent malgré tout la piste, comme Räikkönen ou Grosjean, toujours armés des gommes intermédiaires. Du côté de Ferrari, on s'affaire sur la SF90 de Vettel, victime d'un problème de capteur. Chez Renault, la mauvaise nouvelle tombe : les deux voitures ne rouleront pas du tout pendant cette séance, en raison d'une "pollution d'un des systèmes de refroidissement", qui nécessite un nettoyage rigoureux.

Un quart d'heure avant la fin de la séance, sur un asphalte qui s'est asséché, les premiers pilotes en slicks sortent des garages. Räikkönen, en tendres (rouges), réalise le meilleur temps provisoire en 1'21"6 alors que Gasly sort des stands pour la première fois de la journée. Bottas, en mediums (jaunes), inscrit 1'19"1 puis Vettel, en tendres, 1'17"7. Albon réalise 1'17"3, lui aussi en tendres. Hamilton, en pneus à flancs jaunes, tire tout droit au premier virage et doit passer par l'herbe ; il signera finalement 1'17"4. Verstappen prend la première position en 1'16"9, en tendres, avant d'être dépassé par Sainz, en 1'16"6.

Les dernières minutes voient beaucoup d'améliorations. Bottas se classe en tête, en 1'16"2, 0"122 devant Hamilton. Mais Vettel puis Leclerc améliorent dans leur dernier tour, avec un 1'16"1 pour le Monégasque, 0"027 devant son équipier et 0"114 devant le Finlandais au #77. Verstappen, qui était confortablement en avance dans le premier secteur, a dû abandonner son tour après avoir rencontré l'Alfa Romeo de Räikkönen dans les esses.

GP du Mexique - Essais Libres 3