EL3 - Norris en tête, McLaren et Mercedes mettent la pression sur Ferrari

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Lando Norris a signé le meilleur temps de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie, devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. Après avoir dominé le vendredi, Ferrari a vu McLaren et Mercedes revenir à son niveau à quelques heures des qualifications.

Téha Courbon
Mis à jour:
Lando Norris, McLaren

Photo de : Liam Fabre

Ferrari avait affirmé sa supériorité en début de week-end hongrois en dominant les deux premières séances d'essais à Budapest, Charles Leclerc puis Lewis Hamilton s'emparant à tour de rôle du haut du classement.

Pour ces EL3, les températures étaient légèrement plus élevées que la veille, avec 24°C dans l'air et 50°C en piste. Une partie du revêtement avait par ailleurs été refaite durant la nuit, à la suite des nombreuses plaintes des pilotes.

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Lorsque les feux sont passés au vert, seul Franco Colapinto s'est élancé en piste, rapidement rejoint par Lance Stroll et Valtteri Bottas. L'Argentin et le Canadien avaient tous les deux manqué une partie, voire l'intégralité, des EL2 Colapinto après son accident, Stroll en raison d'une rupture soudaine de sa suspension.

La Racing Bulls d'Arvid Lindblad était toujours immobilisée dans son garage, les mécaniciens s'affairant autour de la monoplace pour un changement d'unité de puissance.

Après un quart d'heure de séance, les Ferrari ont enfin pris la piste, tout comme Oscar Piastri. L'Australien s'est immédiatement installé en tête en pneus tendres grâce à un chrono de 1'19"918, avec un peu plus de deux dixièmes d'avance sur les deux SF-26.

Lando Norris est ensuite entré en piste et a nettement repris les commandes de la séance en 1'19"062, reléguant Isack Hadjar à plus de deux dixièmes. Alors que la plupart des pilotes étaient en tendres pour le moment.

Au même moment, Sergio Pérez a provoqué un rapide drapeau rouge en immobilisant sa Cadillac sur le circuit, l'arrière de la monoplace dégageant une épaisse fumée. Lorsque les essais ont repris, le reste du peloton a pris la piste, à l'exception de Carlos Sainz et Arvid Lindblad.

Pour sa première tentative, Max Verstappen s'est classé troisième, à trois dixièmes de Lando Norris et derrière Charles Leclerc. Le Néerlandais concédait également près de trois dixièmes à son coéquipier.

Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Les Mercedes se sont ensuite lancées dans leur simulation de qualifications, mais Kimi Antonelli n'a signé qu'un modeste cinquième temps... finalement annulé pour dépassement des limites de la piste. George Russell, en revanche, semblait plus à l'aise et est venu s'intercaler au deuxième rang, derrière la McLaren de Norris.

Alors que personne ne semblait en mesure de déloger Lando Norris de la première place, Lewis Hamilton est finalement parvenu à battre le chrono de la McLaren... pour seulement neuf millièmes de seconde !

Hadjar venait se joindre au duo de tête en prenant la troisième place, à seulement 32 millièmes de Lewis Hamilton. Charles Leclerc prenait finalement les commandes de la séance en passant sous la barre des 1'19 avec un chrono de 1'18"668, un dixième devant Kimi Antonelli, qui parvenait enfin à boucler un tour lancé.

L'Italien améliorait de six dixièmes la référence de Leclerc, avant d'être battu par Lando Norris pour seulement 48 millièmes. Max Verstappen ne faisait pas mieux que le quatrième temps, tandis que George Russell, lui aussi en difficulté, devait se contenter de la sixième place, à six dixièmes de son coéquipier. Fernando Alonso remontait, lui, au 12e rang.

Charles Leclerc ne parvenait pas à faire mieux qu'Antonelli et Norris et devait se contenter du troisième temps. Lewis Hamilton, en revanche, prenait l'avantage en signant le meilleur chrono avec plus d'un dixième d'avance... avant d'être immédiatement détrôné par Norris, qui reprenait la tête avec une marge similaire, avec un chrono en 1'17"939.

Hamilton semblait en mesure de reprendre les commandes de la séance, mais commettait une erreur dans la chicane et voyait sa tentative s'envoler. Arvid Lindblad, lui, ne prenait la piste qu'à moins de deux minutes de la fin de la séance.

Lando Norris conservait la première place jusqu'au drapeau à damier, devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson et Nico Hülkenberg complétaient le top 10.

Hungary Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

 0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

 0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

 0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

 0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

 0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

 0.145 S 199.418
10 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

 0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

 0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

 0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

 0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

 0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

 0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

 0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

 0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

 0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

 0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

 0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

 0.107 S 193.485
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
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