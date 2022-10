EL3 - Russell et Mercedes frappent fort avant les qualifications

Charger le lecteur audio

C'est avec un risque de pluie de 40% qu'a été donné le coup d'envoi de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Mexico. Malgré le risque d'averse, les pilotes ne se sont pas pressés pour prendre la piste dans les premières minutes. Seuls sept des 20 pilotes engagés ce week-end avaient bouclé, au minimum, un tour chronométré compétitif au bout de dix minutes de roulage.

Le meilleur temps provisoire était alors détenu par Carlos Sainz, un 1'19"884 réalisé avec les pneus tendres. Sergio Pérez suivait l'Espagnol et devançait l'autre Ferrari de Charles Leclerc, qui s'est fait une petite frayeur dans les esses, au même endroit où le Monégasque avait eu son accident en Essais Libres 2. Les deux hommes étaient également en tendres.

Lui aussi équipé des gommes à bandes rouges, George Russell a ensuite amélioré le temps de Sainz en 1'19"405, tout comme Pérez (sans pour autant battre Russell), tandis que Lewis Hamilton occupait la cinquième place du classement, à une seconde de son coéquipier.

Étant longtemps resté au garage, Max Verstappen est sorti de sa tanière peu avant la mi-séance. Avec les gommes tendres, le Néerlandais a immédiatement pris le commandement (1'19"296 puis 1'19"118). D'autres ont opté pour les mediums en début de séance, ce qui a été le cas des pilotes McLaren, Alfa Romeo, AlphaTauri, Aston Martin et Alpine. Fernando Alonso était le plus rapide des hommes en mediums (1'20"599), avec deux dixièmes d'avance sur Yuki Tsunoda et Lando Norris.

La priorité était néanmoins sur les simulations de relais de course, puisque des essais pneumatiques ont eu lieu en EL2 et ont donc empêché les équipes de s'en préoccuper. Et après de longues minutes de roulage avec des pneus usés et des réservoirs pleins, Mercedes a fait parler la poudre : avec un nouveau jeu de gommes tendres, Russell et Hamilton se sont installés aux deux premières positions, le #63 récupérant le meilleur temps (1'18"399) avec un dixième d'avance sur Hamilton.

Étonnamment, ni les Red Bull ni les Ferrari n'ont pu répondre aux performances des Flèches d'Argent sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Troisième, Verstappen compte quatre dixièmes de retard. Leclerc est à sept dixièmes, tandis que Pérez et Sainz sont repoussés à huit et neuf dixièmes. Un gouffre. Derrière les équipes de pointe, on retrouve Norris, Bottas, Tsunoda et la surprise Albon.

Chez les Français, Ocon a pris le onzième temps, Gasly a vécu une séance particulièrement difficile en raison de problèmes de freins et s'est contenté de la quinzième place, à une demi-seconde de son coéquipier.

